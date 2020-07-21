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Бизнес

Все о витамине С

Витамин С — простое средство, которое способно сократить симптомы вирусных инфекций (ОРВИ, простуды). Он на самом деле помогает поддерживать здоровье иммунной системы организма у детей и взрослых.

Какие функции выполняет витамин С

  • Участвует в окислительно-восстановительных реакциях в тканях нашего организма. Это реакции, при которых клетки взаимодействуют с кислородом, и они играют ключевую роль во многих процессах, например, в производстве энергии в клетках. Однако в ходе этих же реакций могут образовываться продукты, вредные для человеческих клеток, например, активные формы кислорода, которые реагируют с липидами (жирами), белками и нуклеиновыми кислотами. Витамин С может минимизировать эти вредные реакции, как антиоксидант он предотвращает образование свободных радикалов. Он также способствует выработке коллагена, необходимого для поддержки тканей нашего организма.
  • Помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами. Иммунные клетки нуждаются в витамине С, чтобы производить белки, активирующие иммунную систему для борьбы с вирусами. Может вдвое сократить длительность и тяжесть простудных заболеваний.

При этом получать необходимое количество витамина С и тем самым поддерживать полноценную работу иммунной системы мы можем через богатое свежими овощами и фруктами сбалансированное питание и, конечно, путем приема лекарственных средств. Например, цевикап — витамин С в виде капель для приема внутрь, подходит как для взрослых, так и для детей.

Суточная норма витамина С также необходима взрослым и детям для профилактики простудных заболеваний.

Перед употреблением требуется консультация специалиста.

№ KG 3.3.643.04464-2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160184/
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