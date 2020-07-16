18:27
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Бизнес

Профилактику никто не отменял!

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смертности среди взрослого населения в большинстве развитых стран. Важным направлением современной кардиологии являются профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и снижение риска развития осложнений после них.

Одним из значимых звеньев данной профилактики является применение антитромбоцитарных препаратов (разжижающих кровь). Для предупреждения образования сгустка крови (тромба) внутри сосудов сердца применяются такие антитромбоцитарные средства, как ацетилсалициловая кислота (АСК), тиенопиридины: клопидогрел, тиклопидин; блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов.

Широко используется в настоящее время из этих средств аспирин — ацетилсалициловая кислота. Согласно международным рекомендациям, назначение аспирина приводит к снижению частоты инфарктов миокарда и инсультов (как повторных, так и первичных), риска тромбоэмболических осложнений и смертности от сердечно-сосудистых причин. Клиническая эффективность АСК доказана в многочисленных контролируемых исследованиях.

Технология производства АСК была разработана в 1897 году, и переносимость препарата была относительно хорошей, но все же обладала выраженным раздражающим действием на желудок. В связи с этим ацетилсалициловая кислота была выпущена под торговым названием «Тромбопол» с кишечнорастворимой оболочкой, что позволило назначать его широко для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями без опасения осложнений со стороны желудка.

К тому же тромбопол является доступным по цене из всех аспиринов, что немаловажно для населения.

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159718/
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Бережная защита кожи малыша
Первая помощь при кожных заболеваниях
Чего хотят мужчины?
Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
Как понять, что у вас дефицит витамина D?
От чего зависит благополучие мужчины?
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Быстрая помощь при температуре у детей
Популярные новости
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
16 июля, четверг
18:15
Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает
18:02
Медиаэксперт призывает государство не мешать собирать открытые данные
17:48
Профилактику никто не отменял!
17:38
Досудебное производство ведется по 27 случаям завышения цен на лекарства
17:33
О тех, от кого зависит жизнь. Одна ночь с врачами скорой помощи Бишкека