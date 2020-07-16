Профилактику никто не отменял!

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смертности среди взрослого населения в большинстве развитых стран. Важным направлением современной кардиологии являются профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и снижение риска развития осложнений после них.

Одним из значимых звеньев данной профилактики является применение антитромбоцитарных препаратов (разжижающих кровь). Для предупреждения образования сгустка крови (тромба) внутри сосудов сердца применяются такие антитромбоцитарные средства, как ацетилсалициловая кислота (АСК), тиенопиридины: клопидогрел, тиклопидин; блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов.

Широко используется в настоящее время из этих средств аспирин — ацетилсалициловая кислота. Согласно международным рекомендациям, назначение аспирина приводит к снижению частоты инфарктов миокарда и инсультов (как повторных, так и первичных), риска тромбоэмболических осложнений и смертности от сердечно-сосудистых причин. Клиническая эффективность АСК доказана в многочисленных контролируемых исследованиях.

Технология производства АСК была разработана в 1897 году, и переносимость препарата была относительно хорошей, но все же обладала выраженным раздражающим действием на желудок. В связи с этим ацетилсалициловая кислота была выпущена под торговым названием «Тромбопол» с кишечнорастворимой оболочкой, что позволило назначать его широко для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями без опасения осложнений со стороны желудка.

К тому же тромбопол является доступным по цене из всех аспиринов, что немаловажно для населения.

Перед применением требуется консультация со специалистом.



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