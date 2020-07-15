Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?

Медики разных стран утверждают, что витамин D не только может помочь быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, но и является эффективным профилактическим средством. Исследователи всего мира изучают, может ли дополнительный прием витамина D повысить устойчивость нашего организма к коронавирусу SARS-CОV-2 и снизить риск тяжелых форм болезни. Английские и американские ученые предупреждают, что витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, и утверждают, что недостаток данного витамина в организме представляет серьезную угрозу здоровью — пониженный уровень может привести к нарушению разных процессов в организме, в том числе ослабить иммунную систему, а употребление витамина D поможет быстрее и легче справиться с инфекцией.

Есть страны, например Азербайджан, где витамин D (Аквадетрим) даже включен в список препаратов против COVID-19. Специалисты ряда стран провели исследования и определили средний уровень этого витамина у населения 20 европейских стран, а затем сравнили данные с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше смертность. К тому же, оказалось, острая нехватка витамина D в организме на 15 процентов повышает вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Главный поставщик этого витамина в человеческий организм — солнце. По мнению экспертов, принимать витамин D в виде лекарственных средств во время пандемии особенно важно, так как сейчас люди много времени проводят внутри помещений.

Поэтому помните: витамин D, как и любой другой микроэлемент, нужен нашему организму, но в разумных пределах. Соблюдайте дозировку и обязательно советуйтесь с врачом.

KG 3.3.290.04891-2017