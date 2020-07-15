Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны

Мобильный оператор MegaCom по итогам прошедшей недели, с 6 по 12 июля, обеспечил бесплатной связью более 20 тысяч медицинских работников республики, задействованных в борьбе с COVID-19.

Компания подключила медиков к тарифному плану «Здоровье», предусматривающему бесплатные звонки и SMS внутри сети, а также 40 Гб интернет-трафика (без делений по времени и объемам) и 100 исходящих минут вне сети на 30 дней. Медработников, являющихся действующими абонентами MegaCom, мобильный оператор перевел на тариф удаленно согласно поданным спискам. Врачам, пользующимся услугами других операторов связи КР, были выданы новые SIM-карты, подключенные к данному тарифному плану.

Важно, что работа по подключению врачей к тарифу «Здоровье» по-прежнему продолжается.

Напомним, для подключения к бесплатной связи от MegaCom сотруднику медучреждения необходимо связаться по номерам, указанным ниже, с представителями мобильного оператора.

Номера телефонов, по которым можно обращаться за подключением к ТП «Здоровье»:

Баткен — 0555905779, 0555905657, 0555505167, 0555905068;

Бишкек — 0555505008, 0555505093, 0555505095, 0555505051, 0555505031, 0555505014, 0555505038, 0555505002, 0555505081, 0555505770;

Джалал-Абад — 0555505066, 0555505026;

Каракол — 0550905070, 0550905088;

Нарын — 0555505085, 0555905805;

Ош — 0555505094, 0555505056;

Талас — 0555905815, 0550905182;

Чуй Восток — 0555905271, 0555905665, 0550905594;

Чуй Запад — 0555905216, 0555905794.

Ранее компания MegaCom отказалась от расходов на рекламу на радио и ТВ, приняв решение направить высвободившиеся средства на покупку необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. В итоге больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана от имени компании были переданы 50 дыхательных кислородных аппаратов. Список учреждений, остро нуждающихся в оборудовании, был сформирован региональными отделениями компании по результатам проведенного мониторинга.

Также мобильный оператор MegaCom обеспечил обсервации пятью стационарными телефонами. С их помощью медперсонал и находящиеся на карантине пациенты могут совершать вызовы внутри сети MegaCom длительностью до пяти минут и принимать входящие вызовы совершенно бесплатно. При этом количество исходящих звонков не ограничено.

MegaCom призывает бизнес-сообщество активно содействовать учреждениям здравоохранения в оказании помощи кыргызстанцам в тяжелое для нашей страны время.