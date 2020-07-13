MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети по всей стране. В результате проведенных в июне 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G во всех семи областях и столице Кыргызстана.

Модернизация базовых станций в Балыкчи, Бишкеке, Канте, Караколе, Кара-Суу, Ноокате, Оше, Таласе, Токмаке, Чолпон-Ате существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Баетовка, Бактуу-Долоноту, Бостери, Булан-Сөгөттү, Кара-Ой, Сары-Ой, Чок-Тал Иссык-Кульской области;

Агроном, Андижанское, Арал, Аччи, Бель-Кыштак, ВЛКСМ, Жаны-Кыштак, Жар-Кышлак, Жоош, Керме-Тоо, Коммунист, Кочубаево, Кукалапаш, Кызыл-Байрак, Кызыл-Сарай, Кыргызстан, Кыргыз-Чек, Октябрь, Отуз-Адыр, Социализм, Учкун, Фрунзе, Чагыр, Чапаева, Ынтымак Ошской области;

Жон-Арык Таласской области;

Ак-Кудук, Арчалы, Байгелди, Беш-Күнгөй, Военно-Антоновка, Көк-Жар, Мраморное, Петровка, Петропавловка, Сарбан, Хун Чи Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в Баткене, Бишкеке, Кара-Суу, Оше и Таласе, а также в селах:

Базар-Башы Баткенской области;

Андижанское, Кочкор-Ата, Кремль, Кызыл-Сарай, Кыргызстан, Кыргыз-Чек, Лаглан, Отуз-Адыр, Тээке, Учкун, Ынтымак Ошской области;

Жон-Арык Таласской области;

Петровка, Петропавловка Чуйской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Байзак, Баш-Кууганды, Таш-Дөбө Нарынской области. Новые базовые станции стандарта 3G появились в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.