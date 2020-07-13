Китай — миролюбивая страна, которая никогда не претендовала на гегемонию. У китайской нации нет гена экспансии.

Это видно по ее отношению к другим странам, с которыми она старается выстраивать взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные связи. В Пекине также руководствуются внешнеполитическим курсом на добрососедство и партнерство.

Миролюбивые позиции

Стержень всей концепции «Один пояс — один путь», выдвинутой Китаем, — это совместный проект абсолютно для всех стран, кто пожелает в нем участвовать, и главные его принципы — совместное обсуждение, совместное строительство и совместное использование. Как известно, «Один пояс — один путь» не только сближает и укрепляет дружеские отношения между странами, но и дает мощный импульс для национального развития и процветания каждой.

Многие страны мира присоединились к «Одному поясу — одному пути».

Сотни успешных проектов, реализуемых в России, Египте, Казахстане, Узбекистане и во многих других государствах и регионах, стали доказательством преимущества «Пояса — пути».

Посол КНР в КР Ду Дэвэнь подметила, что китайская сторона искренне приглашает кыргызскую и дальше вместе мчаться в «экспресс-поезде» для общего развития.

В июне 2019 года председатель КНР господин Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Кыргызстан сказал, что китайская сторона готова расширять практическое сотрудничество с кыргызской стороной в разных областях и вместе с Кыргызстаном прилагать усилия, чтобы создать сообщество китайско-кыргызской единой судьбы, для которого характерен прочный мир и общее процветание.

Но временами появляются слухи о так называемой «китайской угрозе», «китайской долговой ловушке», намеренно распространяются сплетни, что большое количество граждан Китая якобы переселят в Кыргызстан, что придется отдать Китаю землю в счет возвращения долга. К счастью, большинство кыргызстанцев понимает, что все эти слухи — безуспешные попытки вбить кол в кыргызско-китайские отношения.

По официальным данным Нацстаткомитета, за период с 2010 по 2018 год лишь 268 граждан Китая получили кыргызское гражданство, среди них 171 этнический китайский кыргыз. А так называемая массовая иммиграция китайских граждан в Кыргызстан — просто раздутые слухи. Что касается долгов Кыргызстана, то, как сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков, привлечение иностранных средств и инвестиций является важным методом для стимулирования развития экономики во всех странах, и Кыргызстан не исключение.

Китай стал одной из первой стран, которая делимитировала границу с Кыргызстаном. Граница между Кыргызстаном и Китаем составляет более 1 тысячи километров , между двумя странами нет территориального спора. Эти факты подтверждают миролюбивые позиции Китая.

Только благоразумный диалог

По разным причинам мир пребывает в состоянии уже перманентного нервного напряжения. Пограничный конфликт двух ядерных держав Китая и Индии, случившийся в середине июня в Гималаях, усилил это напряжение. По оценкам политологов, он может повлиять на мировой политический ландшафт. Очень многое зависит сейчас от позиции высшего руководства этих стран.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу и напали на китайских военных, спровоцировав столкновение. Официальный Дели сообщил, что индийцы сожгли обнаруженные ими китайские палатки в районе, где они не должны были стоять.

Все это происходит в Кашмире, в районе его части под названием Аксайчин, который расположен на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Что интересно, название этого участка уйгурское — Аксайчин (Aksai Chin(-a)) и дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин (Chin(-a))». Это огромная высокогорная соляная пустыня на высоте около 5 тысяч метров. Здесь почти нет постоянных жителей, населенных пунктов и даже растительности — из-за отсутствия осадков. Но стратегически этот участок очень важен.

Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин намерен следовать своим двусторонним обязательствам, однако «привержен защите национального территориального суверенитета и безопасности, а также поддержанию мира и стабильности в пограничной зоне между Китаем и Индией».

«Между Китаем и Индией организованы и поддерживаются бесперебойные каналы связи как в дипломатической, так и военной областях. Проблемы могут быть надлежащим образом решены после двусторонних переговоров и консультаций», — добавил официальный представитель МИД КНР.

«Обе стороны создали механизмы как на военном, так и на дипломатическом уровнях для урегулирования ситуаций, которые могут возникать в приграничных районах, мирным путем посредством диалога и продолжат поддерживать взаимодействие по этим каналам», — подтвердил и официальный представитель МИД Индии.

Конфликт Китая и Индии некоторые аналитики склонны рассматривать как политическую игру: можно столкнуть между собой две сильнейшие экономики Азии в одном регионе, они будут тратить средства на вооружение, информационные войны, а некоторые силы отвлекут ресурсы от развития, и потом появится шанс затянуть Индию в свои схемы, направленные, естественно, против Китая. Но, думается, что и китайской, и индийской сторонам этот замысел понятен.

Мир остается неизменной надеждой человечества

«То, что касается конфликта между Китаем и Индией, на самом деле имеет прямое отношение к теме биполярности в Азии», — считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов. — Этот трагический инцидент как напоминание о том, что решить проблему удастся только тогда, когда две стороны готовы к компромиссу».

Ни Китай, ни Индия не желают превращать этот конфликт в вооруженное противостояние. Индийцы претендуют на роль мощной самостоятельной державы, проводящей свою политику. К тому же год от года растет товарооборот между Китаем и Индией. Обе страны понимают, что в их интересах решить эту ситуацию в максимально дружеском ключе. Тем более что Индия и Китай — члены ШОС. И для нее, думается, найдется своя роль в урегулировании этого конфликта.

Тихоокеанский регион во многих отношениях является самым важным театром для внешней политики нескольких стран и, безусловно, самым важным театром конкуренции с Китаем.

«Для всей мировой экономики морские пути, которые проходят вдоль китайского побережья, являются жизненно важными. Это морской путь, который соединяет Европу и Ближний Восток с Японией, Южной Кореей, Китаем, Тайванем. Это один из основных торговых путей», — отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Китай всегда был за поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который соответствует общим интересам всех стран региона, но при этом требует вклада каждого из государств.

Сталкиваясь с различными угрозами в сфере безопасности, страны должны действовать сообща, непоколебимо поддерживать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать новые партнерские отношения в области безопасности, способствовать созданию архитектуры безопасности, которая бы отвечала фактическому региональному развитию, активнее продвигать обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности в АТР.

Китай строго руководствуется тем, что мир — неизменная надежда всего человечества, он твердо придерживается необходимости продвигать сотрудничество путем диалога, способствовать миру путем сотрудничества и благодаря миру обеспечивать развитие.

Нина Ничипорова