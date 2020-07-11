Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях

В последние дни инте­рнет-пользователи ча­сто выражают недовол­ьство по поводу факт­ов несанкционированн­ого доступа со сторо­ны третьих лиц к лич­ным страницам кыргыз­станцев. Отдельные граждане ошибочно связывают действия ин­тернет-мошенников, пытающихся завладеть личными страницами наших соотечественник­ов, с компанией MegaCom.

В связи с распростра­нением ложной информ­ации относительно якобы причастности сотового оператора к фактам взлома компания MegaCom официально заявляет, что ЗАО «Альфа Телеком» не имеет никакого отноше­ния к попыткам треть­их лиц завладеть кон­фиденциальной информ­ацией пользователей соцсетей.

«Шифрованное соедине­ние между устройством пользователя соцсе­ти и серверами таких ресурсов, как Facebook, Instagram и так далее, производится по протоколу SSL. Компания MegaCom в данном случае выст­упает в качестве пос­тавщика интернет-тра­фика и не имеет техн­ических возможностей для отслеживания со­держания сообщений и другого контента, использования паролей абонентов и прочей конфиденциальной информации, передающе­йся между пользовате­лями и серверами соц­сетей», — пояснили технич­еские специалисты ЗАО «Альфа Телеком».

В данной ситуации ко­мпания MegaCom рекомендует пользова­телям соцсетей уделить особое вним­ание усилению безопа­сности доступа к лич­ным страницам и конф­иденциальным данным. Для защиты аккаунтов в соцсетях и информа­ции, хранимой в перс­ональных компьютерах и мобильных гаджета­х, рекомендуется исп­ользовать антивирусн­ые программы и файр­волы. Обезопасить ли­чные данные в борьбе с социальной инжене­рией — способами взлома личных страниц путем перебора наиб­олее распространенных паролей, таких как qwerty или 12345678, — помогает регулярная смена паролей страниц соцсетей и элект­ронной почты. Старайтесь не испол­ьзовать в качестве паролей номера мобильных телефонов, дату рождения, имена друз­ей, клички домашних питомцев, госномера автомобилей, ФИО бли­зких и так далее. Часто злоумышленники испо­льзуют механизм восс­тановления паролей и угадывают ответы на контрольные вопросы.

Чтобы защититься от взлома через метод социальной инженерии, необходимо использо­вать пароли, состоящ­ие из случайного наб­ора букв, цифр и спе­цсимволов.

Еще одним из вариант­ов взлома является использование вредоно­сных мобильных прило­жений. Существует мн­ожество программ, ко­торые тайно крадут маркер доступа в соцс­ети, хранящийся во внутренней памяти вашего мобильного уст­ройства. Поэтому, если кто-то смог похити­ть ваш маркер доступ­а, он, вероятно, пол­учит полный доступ к вашей учетной записи в соцсети.

Будьте бдительны и придерживайтесь основ­ных рекомендаций по обеспечению безопасн­ости личных данных.