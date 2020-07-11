Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях

В последние дни интернет-пользователи часто выражают недовольство по поводу фактов несанкционированного доступа со стороны третьих лиц к личным страницам кыргызстанцев. Отдельные граждане ошибочно связывают действия интернет-мошенников, пытающихся завладеть личными страницами наших соотечественников, с компанией MegaCom.
В связи с распространением ложной информации относительно якобы причастности сотового оператора к фактам взлома компания MegaCom официально заявляет, что ЗАО «Альфа Телеком» не имеет никакого отношения к попыткам третьих лиц завладеть конфиденциальной информацией пользователей соцсетей.
«Шифрованное соединение между устройством пользователя соцсети и серверами таких ресурсов, как Facebook, Instagram и так далее, производится по протоколу SSL. Компания MegaCom в данном случае выступает в качестве поставщика интернет-трафика и не имеет технических возможностей для отслеживания содержания сообщений и другого контента, использования паролей абонентов и прочей конфиденциальной информации, передающейся между пользователями и серверами соцсетей», — пояснили технические специалисты ЗАО «Альфа Телеком».
В данной ситуации компания MegaCom рекомендует пользователям соцсетей уделить особое внимание усилению безопасности доступа к личным страницам и конфиденциальным данным. Для защиты аккаунтов в соцсетях и информации, хранимой в персональных компьютерах и мобильных гаджетах, рекомендуется использовать антивирусные программы и файрволы. Обезопасить личные данные в борьбе с социальной инженерией — способами взлома личных страниц путем перебора наиболее распространенных паролей, таких как qwerty или 12345678, — помогает регулярная смена паролей страниц соцсетей и электронной почты. Старайтесь не использовать в качестве паролей номера мобильных телефонов, дату рождения, имена друзей, клички домашних питомцев, госномера автомобилей, ФИО близких и так далее. Часто злоумышленники используют механизм восстановления паролей и угадывают ответы на контрольные вопросы.
Чтобы защититься от взлома через метод социальной инженерии, необходимо использовать пароли, состоящие из случайного набора букв, цифр и спецсимволов.
Еще одним из вариантов взлома является использование вредоносных мобильных приложений. Существует множество программ, которые тайно крадут маркер доступа в соцсети, хранящийся во внутренней памяти вашего мобильного устройства. Поэтому, если кто-то смог похитить ваш маркер доступа, он, вероятно, получит полный доступ к вашей учетной записи в соцсети.
Будьте бдительны и придерживайтесь основных рекомендаций по обеспечению безопасности личных данных.