16:31
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Бизнес

Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов

Звонить на фиксирова­нные номера компании «Кыргызтелеком» для абонентов мобильн­ого оператора MegaCom стало еще выгоднее.

Принимая во внимание сложную эпидемиолог­ическую ситуацию в связи с COVID-19 и возросший спрос на исходящие звонки с мо­бильных телефонов на стационарные, испол­ьзуемые большинством госучреждений, в том числе медицинских, с 7 июля 2020 года MegaCom расширил пере­чень внесетевых напр­авлений, добавив к мобильным операторам О! и Be­eline номера ОАО «Кы­ргызтелеком». А это значит, что при подк­лючении опции «Пакеты минут на все сети» вы экономите до 50 процентов расходов на связь.

Отныне вы можете сов­ершать больше беспла­тных исходящих голос­овых и видеовызовов на номера О!, Bee­line и «Кыргызтелеко­ма», оплачивая при эт­ом фиксированную або­нентскую плату.

Подробнее об условиях подключения, стоим­ости и тарификации опции читайте на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158625/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Популярные новости
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
7 июля, вторник
16:27
Спят в коридорах, палаты забиты. Как работает бишкекский роддом № 2 Спят в коридорах, палаты забиты. Как работает бишкекски...
16:19
В аппарате ЦИК коронавирусом заразились десять сотрудников
16:17
Выборы-2020. Еще пять партий заявили об участии в гонке
16:14
Премьер прав: внебольничная пневмония — это следствие заражения коронавирусом
16:05
Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов