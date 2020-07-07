Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов

Звонить на фиксированные номера компании «Кыргызтелеком» для абонентов мобильного оператора MegaCom стало еще выгоднее.
Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с COVID-19 и возросший спрос на исходящие звонки с мобильных телефонов на стационарные, используемые большинством госучреждений, в том числе медицинских, с 7 июля 2020 года MegaCom расширил перечень внесетевых направлений, добавив к мобильным операторам О! и Beeline номера ОАО «Кыргызтелеком». А это значит, что при подключении опции «Пакеты минут на все сети» вы экономите до 50 процентов расходов на связь.
Отныне вы можете совершать больше бесплатных исходящих голосовых и видеовызовов на номера О!, Beeline и «Кыргызтелекома», оплачивая при этом фиксированную абонентскую плату.
Подробнее об условиях подключения, стоимости и тарификации опции читайте на официальном сайте MegaCom.