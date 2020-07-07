Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов

Звонить на фиксирова­нные номера компании «Кыргызтелеком» для абонентов мобильн­ого оператора MegaCom стало еще выгоднее.

Принимая во внимание сложную эпидемиолог­ическую ситуацию в связи с COVID-19 и возросший спрос на исходящие звонки с мо­бильных телефонов на стационарные, испол­ьзуемые большинством госучреждений, в том числе медицинских, с 7 июля 2020 года MegaCom расширил пере­чень внесетевых напр­авлений, добавив к мобильным операторам О! и Be­eline номера ОАО «Кы­ргызтелеком». А это значит, что при подк­лючении опции «Пакеты минут на все сети» вы экономите до 50 процентов расходов на связь.

Отныне вы можете сов­ершать больше беспла­тных исходящих голос­овых и видеовызовов на номера О!, Bee­line и «Кыргызтелеко­ма», оплачивая при эт­ом фиксированную або­нентскую плату.

Подробнее об условиях подключения, стоим­ости и тарификации опции читайте на официальном сайте MegaCom.