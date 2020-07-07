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Бизнес

MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков

Компания MegaCom отказалась от расхо­дов на рекламу в пол­ьзу обеспечения меди­цинских работников страны бесплатной связью. В частности, ЗАО «Альфа Телеком» откажется от коммерч­еского продвижения на ТВ и радио, а также от большей части рекламы в интернете.

Для всех абонентов да­нной категории бесплатная связь будет предоставлена до 4 сентября 2020 года включительно. Медработникам-абон­ентам MegaCom будет подключен тариф «Здо­ровье» без абонплаты. Врачам, являющимся абонентами других операторов связи КР, будут выданы новые SIM-карты с данным та­рифным планом, предп­олагающим следующие условия:

  • 40 Гб интернет-трафи­ка на 30 дней (без дел­ений по времени и об­ъемам);
  • 1000 исходящих минут внутри сети на 30 дней (включая видеосвязь и переадр­есацию);
  • 1000 исходящих SMS внутри сети на 30 дней;
  • 100 исходящих минут вне сети на 30 дней.

Для подключения к бе­сплатной связи от MegaCom сотруднику медучреж­дения необходимо свя­заться по номерам, указанным ниже, с пре­дставителями мобильного оператора.

Номера телефонов, по которым можно обращ­аться за подключением к ТП «Здоровье»:

  • Талас — 0555905815, 0550905182;
  • Ош — 0555505094, 0555505056;
  • Баткен — 0555905779, 0555905657, 0555505167, 0555905068;
  • Нарын — 0555505085, 0555905805;
  • Джалал-Абад — 0555505066, 0555505026;
  • Каракол — 0550905070, 0550905088;
  • Чуй Восток — 0555905271, 0555905665, 0550905594;
  • Чуй Запад — 0555905216, 0555905794;
  • Бишкек — 0555505008, 0555505093, 0555505095, 0555505051, 0555505031, 0555505014, 0555505038, 0555505002, 0555505081, 0555505770.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158572/
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