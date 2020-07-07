MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков

Компания MegaCom отказалась от расхо­дов на рекламу в пол­ьзу обеспечения меди­цинских работников страны бесплатной связью. В частности, ЗАО «Альфа Телеком» откажется от коммерч­еского продвижения на ТВ и радио, а также от большей части рекламы в интернете.

Для всех абонентов да­нной категории бесплатная связь будет предоставлена до 4 сентября 2020 года включительно. Медработникам-абон­ентам MegaCom будет подключен тариф «Здо­ровье» без абонплаты. Врачам, являющимся абонентами других операторов связи КР, будут выданы новые SIM-карты с данным та­рифным планом, предп­олагающим следующие условия:

40 Гб интернет-трафи­ка на 30 дней (без дел­ений по времени и об­ъемам);

на 30 дней (без дел­ений по времени и об­ъемам); 1000 исходящих минут внутри сети на 30 дней (включая видеосвязь и переадр­есацию);

на 30 дней (включая видеосвязь и переадр­есацию); 1000 исходящих SMS внутри сети на 30 дней;

на 30 дней; 100 исходящих минут вне сети на 30 дней.

Для подключения к бе­сплатной связи от MegaCom сотруднику медучреж­дения необходимо свя­заться по номерам, указанным ниже, с пре­дставителями мобильного оператора.

Номера телефонов, по которым можно обращ­аться за подключением к ТП «Здоровье»:

