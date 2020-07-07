MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков

Компания MegaCom отказалась от расходов на рекламу в пользу обеспечения медицинских работников страны бесплатной связью. В частности, ЗАО «Альфа Телеком» откажется от коммерческого продвижения на ТВ и радио, а также от большей части рекламы в интернете.
Для всех абонентов данной категории бесплатная связь будет предоставлена до 4 сентября 2020 года включительно. Медработникам-абонентам MegaCom будет подключен тариф «Здоровье» без абонплаты. Врачам, являющимся абонентами других операторов связи КР, будут выданы новые SIM-карты с данным тарифным планом, предполагающим следующие условия:
- 40 Гб интернет-трафика на 30 дней (без делений по времени и объемам);
- 1000 исходящих минут внутри сети на 30 дней (включая видеосвязь и переадресацию);
- 1000 исходящих SMS внутри сети на 30 дней;
- 100 исходящих минут вне сети на 30 дней.
Для подключения к бесплатной связи от MegaCom сотруднику медучреждения необходимо связаться по номерам, указанным ниже, с представителями мобильного оператора.
Номера телефонов, по которым можно обращаться за подключением к ТП «Здоровье»:
- Талас — 0555905815, 0550905182;
- Ош — 0555505094, 0555505056;
- Баткен — 0555905779, 0555905657, 0555505167, 0555905068;
- Нарын — 0555505085, 0555905805;
- Джалал-Абад — 0555505066, 0555505026;
- Каракол — 0550905070, 0550905088;
- Чуй Восток — 0555905271, 0555905665, 0550905594;
- Чуй Запад — 0555905216, 0555905794;
- Бишкек — 0555505008, 0555505093, 0555505095, 0555505051, 0555505031, 0555505014, 0555505038, 0555505002, 0555505081, 0555505770.