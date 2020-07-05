MegaCom закупит и передаст в пользование медицинским учреждениям республики 50 дыхательных кислородных аппаратов, которые в ближайшее время прибудут в Кыргызстан из Турции.
«Компания MegaCom как социально-ответственная организация всегда помогала гражданам и государству в борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжает оказывать активное содействие в предоставлении помощи населению. Осознавая свою ответственность за судьбу кыргызстанцев, мы заказали из Турецкой Республики 50 дыхательных кислородных аппаратов, чтобы в последующем передать их медицинским учреждениям страны, понимая, что техника поможет спасти чьи-то жизни», — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.
Кроме того, руководством мобильного оператора MegaCom принято решение временно отказаться от рекламы в СМИ и направить высвободившиеся средства на приобретение необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. В частности, ЗАО «Альфа Телеком» полностью откажется от PR-продвижения на ТВ и радио, а также от большей части рекламы в интернете.
«Компания MegaCom продолжит обеспечивать связью и индивидуально подключать врачей, задействованных в борьбе с COVID-19 в период осложнения эпидемиологической ситуации в Кыргызской Республике, чтобы медики имели возможность оставаться на связи с родными и близкими, а также координировать действия с коллегами», — подчеркнул Акылбек Жамангулов.