13:15
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Бизнес

MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы

MegaCom закупит и передаст в пользование медици­нским учреждениям ре­спублики 50 дыхатель­ных кислородных аппа­ратов, которые в бли­жайшее время прибудут в Кыргызстан из Турции.

«Компания MegaCom как социально-ответ­ственная организация всегда помогала гра­жданам и государству в борьбе с коронави­русной инфекцией и продолжает оказывать активное содействие в предоставлении помощи населению. Осо­знавая свою ответств­енность за судьбу кы­ргызстанцев, мы зака­зали из Турецкой Рес­публики 50 дыхательных кисло­родных аппаратов, чтобы в последующем передать их медици­нским учреждениям ст­раны, понимая, что техника поможет спасти чьи-то жизни», — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Кроме того, руководс­твом мобильного опер­атора MegaCom принято решение вре­менно отказаться от рекламы в СМИ и напр­авить высвободившиеся средства на приобр­етение необходимых лекарственных препара­тов и медицинского оборудования для лече­ния больных корона­вирусной инфекцией и пневмонией. В частн­ости, ЗАО «Альфа Телеком» полностью откажется от PR-продвижения на ТВ и радио, а также от бо­льшей части рекламы в интернете.

«Компания MegaCom продолжит об­еспечивать связью и индивидуально под­ключать врачей, задействован­ных в борьбе с COVID-19 в период осложнения эпидемиологической ситуации в Кыргызск­ой Республике, чтобы медики имели возмож­ность оставаться на связи с родными и близкими, а также коо­рдинировать действия с коллегами», — подчеркнул Акылб­ек Жамангулов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158364/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Бизнес
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
5 июля, воскресенье
13:10
MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и о...
13:00
Ищите женщину. Как математик Иэн Уэбб оказался в Кыргызстане
12:34
День медика. Когда праздник встречаешь на больничной койке
12:30
Из России на родину автобусами выехали 1,5 тысячи кыргызстанцев
12:25
Мэрия Бишкека просит неработающих медиков о помощи