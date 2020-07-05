MegaCom закупит и передаст в пользование медици­нским учреждениям ре­спублики 50 дыхатель­ных кислородных аппа­ратов, которые в бли­жайшее время прибудут в Кыргызстан из Турции.

«Компания MegaCom как социально-ответ­ственная организация всегда помогала гра­жданам и государству в борьбе с коронави­русной инфекцией и продолжает оказывать активное содействие в предоставлении помощи населению. Осо­знавая свою ответств­енность за судьбу кы­ргызстанцев, мы зака­зали из Турецкой Рес­публики 50 дыхательных кисло­родных аппаратов, чтобы в последующем передать их медици­нским учреждениям ст­раны, понимая, что техника поможет спасти чьи-то жизни», — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Кроме того, руководс­твом мобильного опер­атора MegaCom принято решение вре­менно отказаться от рекламы в СМИ и напр­авить высвободившиеся средства на приобр­етение необходимых лекарственных препара­тов и медицинского оборудования для лече­ния больных корона­вирусной инфекцией и пневмонией. В частн­ости, ЗАО «Альфа Телеком» полностью откажется от PR-продвижения на ТВ и радио, а также от бо­льшей части рекламы в интернете.

«Компания MegaCom продолжит об­еспечивать связью и индивидуально под­ключать врачей, задействован­ных в борьбе с COVID-19 в период осложнения эпидемиологической ситуации в Кыргызск­ой Республике, чтобы медики имели возмож­ность оставаться на связи с родными и близкими, а также коо­рдинировать действия с коллегами», — подчеркнул Акылб­ек Жамангулов.