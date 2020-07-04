Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи "Поймай удачу« среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. На очереди — четвертый этап лотереи, который состоится 10 июля в 18.00.
Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой», а также:
- номера категории «Золото» от компании MegaCom;
- безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
- сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
- скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
- сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.
Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.
Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.
Что необходимо для участия в лотерее:
- получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
- скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
- отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
- обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).
Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года.
Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру в ЖК LAZURIT от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.
Подробная информация о лотерее доступна в мобильном приложении MegaPay, на официальном сайте компании MegaCom и по номеру *500.
Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!