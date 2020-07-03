MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами

В связи со сложившейся ситуацией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции компания MegaCom по запросу мэрии города Бишкека обеспечила кол-центр 118 по самодиагностике COVID-19 40 смартфонами и SIM-картами, подключенными к пакетам с бесплатными разговорами внутри сети и высокоскоростным интернетом.

Благодаря увеличению числа линий кол-центра, развернутого на базе столичной средней школы № 2, операторы получили возможность обрабатывать больше звонков и консультировать граждан круглосуточно в режиме онлайн через популярные мессенджеры.

Напомним, мобильный оператор MegaCom активно поддерживает инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, в период ЧП ЗАО «Альфа Телеком» обеспечило бесплатной связью врачей по линии Минздрава, медиков Государственной пограничной службы, сотрудников МЧС КР и работников штаба при мэрии столицы.

Ранее MegaCom открыл бесплатный дозвон на номера горячих линий по вопросам COVID-19. Также компания обнулила трафик при использовании сервисов интернет-банкинга, предоставила бесплатный доступ к электронному кошельку MegaPay и аналогичным сервисам комбанков и запустила в приложении MegaPay раздел «Маршрутные листы».

На время карантина ЗАО «Альфа Телеком» обеспечило педагогов средних школ SIM-картами, подключенными к тарифу «Мугалим 150» и пакету «Учитель». Школьников Кыргызстана MegaCom подключил к бесплатному пакету «Окуучу», студентов — к интернет-пакету «MEGAСтудент». Выпускники получили возможность подготовиться к ОРТ в приложении Mega24 на кыргызском и русском языках.

В общей сложности компании MegaCom удалось обеспечить бесплатной связью порядка 300 тысяч человек по всему Кыргызстану.

Кроме того, MegaCom запустил бесплатную доставку SIM-карт. В разгар режима ЧП мобильный оператор предоставил абонентам возможность звонить бесплатно — ежедневно компания начисляла 10 минут звонков внутри сети. Также для абонентов запустили акцию «Будь дома с MegaCom». За каждый день, проведенный в условиях самоизоляции, компания дарила абонентам ежедневные увеличивающиеся бонусы — бесплатные гигабайты интернета, минуты и SMS.

В конце апреля MegaCom организовал раздачу гуманитарной помощи нуждающимся в Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях. В итоге продуктовые пакеты от ЗАО «Альфа Телеком» получили порядка 6 тысяч семей.