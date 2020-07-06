ЭКО: никогда не говори никогда

О перспективах в этой сфере говорим с заведующим Центром ЭКО клиники ACIBADEM, профессором Эржаном Башту — выпускником университетов Лидса и Сюррея (Великобритания) по специальностям клиническая эмбриология и эндоскопия, а также научным ассистентом ряда исследовательских проектов по теме репродуктивной эндокринологии и бесплодия в Гарвардском университете (США).

Фото ACIBADEM. Профессор Эржан Башту

Новейшие разработки

В ситуации, когда проблема бесплодия по статистике затрагивает 10-15 процентов всех пар, актуальность новых эффективных решений только возрастает. Среди наиболее впечатляющих:

эмбриоскоп — устройство, позволяющее отслеживать развитие эмбриона для оценки его качества;

генетическое тестирование ПГД, выявляющее возможные генетические отклонения эмбриона, способные повлиять на беременность;

технология электрической стимуляции ROSI, способствующая активации сперматозоидов;

терапия с использованием стволовых клеток или обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) для женщин с недостаточностью яичников.

Будущее — за искусственным интеллектом

Уже сегодня разработки ведущих специализированных клиник напоминают научную фантастику. По словам профессора Башту, в будущем благодаря ИИ появится возможность:

точно и быстро оценивать качество эмбрионов;

проводить диагностику хромосомных характеристик эмбриона — не прикасаясь и не повреждая его;

расшифровать взаимодействие между эмбрионом и эндометрием на молекулярном уровне, чтобы обеспечить «дружественные отношения» между ними для успешной беременности.

Выбор клиники

При выборе клиники для ЭКО профессор Башту советует обратить внимание на:

процент успешности проведенных ЭКО . На этот показатель влияет множество факторов, но можно вполне ориентироваться на статистику, обусловленную возрастом: «Если удается получить бластоцисту (эмбрион на 5-й день развития) с хорошими генетическими характеристиками, шансы на беременность составляют 60-70 процентов. К сожалению, после 40 лет получить качественную бластоцисту сложно, и шансы забеременеть падают до 30-40 процентов», — объясняет профессор;

. На этот показатель влияет множество факторов, но можно вполне ориентироваться на статистику, обусловленную возрастом: «Если удается получить бластоцисту (эмбрион на 5-й день развития) с хорошими генетическими характеристиками, шансы на беременность составляют 60-70 процентов. К сожалению, после 40 лет получить качественную бластоцисту сложно, и шансы забеременеть падают до 30-40 процентов», — объясняет профессор; комплексный подход. Кроме возраста, успех, зависит также и от общего понимания врачами состояния вашего здоровья и причин, препятствующих наступлению беременности;

Кроме возраста, успех, зависит также и от общего понимания врачами состояния вашего здоровья и причин, препятствующих наступлению беременности; качество услуг. Убедитесь, что в клинике — новейшее оборудование и технологии, квалифицированные специалисты, а также созданы комфортные условия для пациентов;

Убедитесь, что в клинике — новейшее оборудование и технологии, квалифицированные специалисты, а также созданы комфортные условия для пациентов; психологический комфорт. «В ACIBADEM наше знакомство начинается с подробной беседы — на английском или на родном языке пациента (через переводчика). Затем следует ультразвуковое обследование, изучаются результаты анализов, и паре озвучивают план лечения. Доктор обычно также оставляет свой личный номер, чтобы пациенты чувствовали себя спокойно», — рассказывает профессор.

История со счастливым концом

Профессор Башту поделился с нами удивительной историей из своей практики в ACIBADEM, навсегда изменившей то, как он оценивает шансы на успех своих пациентов. «Эта пара обратилась ко мне в подавленном состоянии из-за потери своего 19-летнего сына. Женщине было 46, и я посоветовал им отказаться от ЭКО. Но они решили попробовать. В первый раз нам удалось получить яйцеклетку, но из-за проблем с алкоголем у мужа (начавшихся после смерти сына) не удалось ее оплодотворить. Яйцеклетку пришлось заморозить. Через два месяца, мы получили еще две яйцеклетки — обе неудовлетворительного качества. Попытка номер три состоялась, когда нашей пациентке исполнилось 47. Нам удалось получить эмбрион среднего качества, и она смогла забеременеть. А два месяца назад в этой семье родился мальчик. Вот его фотография над моим столом!

С тех пор я перестал говорить «невозможно» — если есть хоть один шанс, все может получиться».

Фото Acıbadem

В ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.