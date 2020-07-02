«Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии

Главным органом управления политической партии является его политсовет. Упоминаемая в журналистском материале Индира Садыкова в настоящее время не имеет отношения ни к политическому совету партии «Биримдик», ни к его деятельности.

Во-вторых, такое поверхностное изучение процедур закупок и откровенное передергивание фактов выглядит как попытка высосать из пальца обвинения в адрес партии «Биримдик». При этом все смешивается в одну кучу: и тендеры, и маски, и политические партии. К большому сожалению, мы наблюдаем за недобросовестной атакой на репутацию нашей партии путем распространения ложной информации. В сегодняшних сложнейших условиях борьбы с COVID-19 такое трудно понять с точки зрения морали.

Мы выступаем за открытость и считаем, что правительство Кыргызской Республики должно предоставить общественности исчерпывающую информацию об обоснованности всех закупок медицинских средств и оборудования за весь период противодействия распространению пандемии.