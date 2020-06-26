Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами

Уже несколько недель бишкекские службы задыхаются от звонков жителей с температурой, кашлем, затрудненным дыханием и другими симптомами. Особенно остро ситуация складывается в последние дни.



Компания Santo совместно с агентством Madmen Media создала сайт онлайн-консультаций с врачами для того, чтобы снизить нагрузку и обезопасить горожан от походов в ЦСМ и другие больницы, —

Врачи консультируют и помогают в случаях простуды, высокой температуры и сильных болей в горле. Оставить заявку на консультацию можно круглосуточно, время приема определяет доктор, обычно с 9.00 до 18.00.

Помощь оказывают педиатры и терапевты, а также профильные врачи, такие как кардиолог, пульмонолог или дерматовенеролог.

Каждая консультация проводится онлайн — без очередей и длительного ожидания. Если вы нуждаетесь в срочной консультации с профильным врачом, то запишитесь на прием уже сегодня.

До улучшения эпидситуации все консультации проводятся БЕСПЛАТНО! Берегите себя и своих близких!