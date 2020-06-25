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Бизнес

Бережная защита кожи малыша

Опрелости очень распространены среди детей первого года жизни. Данное состояние характеризуется появлением очагов воспаления на участках кожи, которые часто подвергаются трению с одеждой.

Самыми распространенными местами образования опрелостей являются кожные складки (на ногах, шее, паховые, подмышечные). Кроме дискомфорта и боли, опрелости могут стать причиной развития более серьезных осложнений.

Основной задачей для родителей являются своевременное обнаружение и правильная профилактика данной проблемы у ребенка.

К основным причинам появления опрелостей на теле новорожденного можно отнести:

  • избыточную влагу вследствие кашицеобразного стула у детей. При контакте биологических жидкостей с микроорганизмами происходит усиленное выделение аммиака, который раздражает поверхность кожных покровов малыша и приводит к образованию опрелостей;
  • повышенную чувствительность к химическим компонентам. Например, к подгузникам, стиральным порошкам;
  • непереносимость пищевых продуктов. Довольно часто причиной является непереносимость некоторых продуктов питания, поступающих в организм ребенка в составе прикорма;
  • постоянное скопление влаги и тепла под подгузником способствует быстрому размножению патогенных микроорганизмов, которые на фоне опрелостей могут вызывать инфекционно-воспалительные реакции.

Задачей родителей является правильный уход за кожей ребенка.

 

Для профилактики образования опрелостей у новорожденных детей рекомендуется:

  • во время пребывания дома ребенку следует надевать подгузник как можно реже, чтобы не провоцировать под ним застой влаги;
  • как можно чаще устраивайте ребенку воздушные ванны;
  • при купании добавляйте раствор ромашки, череды;
  • во время дневного или ночного сна рекомендовано снимать подгузник и подкладывать под пеленку;
  • если родителям удобны одноразовые подгузники, то менять их следует как можно чаще, независимо от времени суток;
  • необходимо тщательно подмывать малыша в кипяченой воде, отваре ромашки или с помощью специальных средств для подмывания малыша, вытирая насухо кожу;
  • рекомендовано использование защитных мазей на основе декспантенола для ускорения заживления опрелостей кожи и создания барьера между влажной средой и кожей малыша.

Пантодерм — бережная защита кожи.

Перед применением требуется консультация специалиста.

РУ KG 3.3.535.06589-2019
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157422/
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