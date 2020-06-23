Первая помощь при кожных заболеваниях

На протяжении всей жизни кожа человека подвергается целому ряду внешних воздействий, что зачастую способствует возникновению в ней аномальных изменений. Кожа человека связана с работой практически всех его внутренних органов. Поэтому заболевания внутри организма также могут служить причиной всевозможных патологических изменений кожи.

Причины заболеваний кожи можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние причины заболеваний кожи:

воздействие химических веществ (щелочи, кислоты, краски, соли и пр.);

животные паразиты (вши, блохи, комары, клопы, чесоточный клещ и пр.);

источники лучистой энергии (рентген-лучи, солнце, УФ-лучи);

патогенные грибки (при внедрении их в кожу возникают парша, трихофития и пр.);

температурные воздействия (ожоги разной степени тяжести);

патогенные микробы;

механические воздействия (отеки, потертости и пр.).

Внутренние причины заболеваний кожи:

заболевания внутренних органов (печени, желудка, глистные и пр.);

нарушение обмена веществ;

авитаминоз;

нарушенное функционирование желез внутренней секреции (диабет, себорея, угри и пр.);

аллергические реакции на некоторые продукты (земляника, яйца и пр.).

Наиболее распространенные симптомы кожных заболеваний:

кожный зуд;

покраснение кожи;

всевозможные кожные высыпания;

жжение кожи;

бессонница.

Заболевания кожи часто причиняют людям не только физические, но и моральные страдания, ведь, в отличие от других заболеваний, они имеют ярко выраженные внешние проявления.

Но следует отметить, что экзема, дерматиты, нейродермиты, крапивница, опоясывающий лишай, стрептодермия, бактериальные, грибковые и вирусные поражения, демодекоз (демодекс), контагиозный моллюск и другие заболевания кожи успешно поддаются лечению.

В лечении многих кожных заболеваний гормональные препараты местного действия (гормональные мази, кремы) являются препаратами первого выбора, особенно при лечении аллергических кожных заболеваний. Так, гормональные препараты местного действия быстро снимают зуд, жжение и устраняют покраснения кожи, высыпания. Правильный выбор гормональных лекарственных средств наружного применения позволяет оказать пациенту быструю помощь, облегчить общее состояние, успешно контролировать течение кожных заболеваний и избегать нежелательных побочных эффектов.

Регистрационный номер: KG 3.3.220.05721-2018