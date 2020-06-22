Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование

В рамках сотрудничества с Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова компания MegaCom оказала Институту электроники и телекоммуникации вуза техническую помощь.

ЗАО «Альфа Телеком» передало высшему учебному заведению современное телекоммуникационное оборудование:

два скоростных дисковых массива HPE уровня Enterprise для хранения больших объемов данных;

два аппаратных комплекса SUN, состоящих из сервера, дискового хранилища, оптического и сетевого коммутаторов, предназначенных для обработки и хранения данных;

два аппаратных комплекса — шасси с ультракомпактными серверами;

ленточную библиотеку для магнитных лент и виртуальной ленточной библиотеки дискового массива для хранения резервных копий данных.

«КГТУ имени Исхака Раззакова выражает благодарность и глубокую признательность за большой вклад в подготовку студентов нашего университета, являющегося в настоящее время лидером в инженерном образовании. Выражаем уверенность в том, что вы и в дальнейшем будете оказывать поддержку, направленную на подготовку высококлассных специалистов в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий», — говорится в благодарственном письме ректора вуза, профессора Мураталы Джаманбаева на имя генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова.

С помощью данного оборудования ИЭТ планирует оснастить свои учебные лаборатории и проводить на более качественном уровне занятия для студентов.