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Бизнес

Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung

Становись частью команды «555» при обращении в центры продаж и обслуживания компании MegaCom и выиграй один из 10 смартфонов Samsung Galaxy A30s!

Кто может принять участие в акции?

В акции могут участвовать* все абоненты, обратившиеся в центры продаж и обслуживания MegaCom и совершившие любое из следующих действий:

  • подключение к ТП #Супервыгодный с пакетами 345, 395, 595, 795 сомов, а также к новому тарифному плану #Супервыгодный 7 Pro либо смена ТП на один из указанных выше;
  • приобретение номера категории «Золото» или «Платина» без скидки с любым пакетом ТП #Супервыгодный;
  • обмен или восстановление SIM-карты в рамках акции «Обнови SIM-карту и получи бонус».

Акция стартовала во всех центрах продаж и обслуживания MegaCom 17 июня 2020 года и продлится до 25 августа.

Каждый 16-й день с момента запуска стимулирующей акции MegaCom будет разыгрывать два смартфона Samsung Galaxy A30s на официальных страницах компании в соцсетях Facebook и Instagram.

Чтобы стать обладателем нового телефона, участникам акции, заранее оповещенным через SMS-сообщение о дате и времени розыгрыша, необходимо будет ответить на три несложных вопроса. Первый абонент, верно ответивший на все вопросы викторины в Facebook или Instagram, будет признан победителем.

Важно! Абонентов, подключивших или перешедших на ТП #Супервыгодный с пакетами 345, 395, 595, 795 сомов, обменявших или восстановивших SIM-карту в рамках акции либо купивших номера категории «Золото» или «Платина», ждет дополнительный бонус в виде бесплатного интернет-пакета объемом от 5 до 20 Гб на 30 дней

*В акции не участвуют абоненты, подключившие линейку пакетов ТП #Супервыгодные разговоры и #Супервыгодный региональный. Участником акции может быть абонент ЗАО «Альфа Телеком» (заключивший договор о предоставлении услуг связи), совершивший действия, установленные условиями акции, и имеющий аккаунт в соцсетях Instagram и Facebook.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156705/
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