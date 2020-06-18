MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G

Компания MegaCom продолжает планомерную работу по улучшению качества связи и расширению охвата сети по всему Кыргызстану.

Проведенные в мае 2020 года технические работы позволили улучшить качество связи и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях и столице республики.

Модернизация оборудования проведена в следующих населенных пунктах:

в городе Бишкеке;

в селе Уч-Коргон и городе Кызыл-Кие Баткенской области;

в пгт. Токтогул Джалал-Абадской области;

в селах 15 Жаш, Арал, Кара-Дөбө, Отуз-Адыр, Фрунзе и городах Ноокате и Оше Ошской области;

в селах Гавриловка, Петропавловка и Юрьевка, а также городе Шопокове Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G и высокоскоростному интернету получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Кызыл-Арык и Сын-Таш Чуйской области.

Отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и получить оперативную информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии, а также о зоне охвата сети в режиме онлайн можно благодаря Интерактивной карте покрытия сети.