Инфаркт — не приговор. Не делайте раньше времени из себя инвалида. Хотите продлить нормальную жизнь на многие годы, не ленитесь – соблюдайте не такие уж сложные правила. В конце концов, вести здоровый образ жизни (здоровое питание, грамотная физическая активность, правильный сон, своевременный прием таблеток) намного приятнее, чем еще раз пройти ад под названием «инфаркт».

Как-то у Жоржа Сименона — отца-создателя великого комиссара Мегрэ — обнаружились серьезные проблемы с сердцем. Сименон, любитель «вкусной» жизни, не расстававшийся с трубкой и не мыслящий писательский процесс без бутылки бордо, вмиг бросил пить и курить. Он наверняка знал, что у трети людей, перенесших инфаркт, в течение года происходит повторный приступ. И первое, что вам скажет любой врач, как только вы придете в себя после страшного инфарктного испытания, — бросай курить!

А второе — это продолжить прием лекарственных средств. В том числе препаратов, которые разжижают кровь и ведут вторичную профилактику инфаркта миокарда.

К ним относится аспирин, выпускаемый в кишечнорастворимой оболочке, «Тромбопол Польфарма». Он препятствует образованию тромба — главной причины возникновения инфаркта миокарда.

Будьте здоровы! Ведь ваше сердце бьется не только для вас!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

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