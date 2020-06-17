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Бизнес

«ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!

В июне 2020 года электронному кошельку «ЭЛСОМ» исполнилось 6 лет! Шесть лет успешного развития и инноваций — мы полны энергии и планов, но уже накопили отличный опыт и заслужили хорошую репутацию на рынке.

Благодаря вам и для вас мы развиваемся, совершенствуемся и двигаемся вперед. На сегодняшний день «ЭЛСОМ» играет важную роль в жизни населения Кыргызстана и является одним из важных платежных инструментов. Каждый день мы стараемся быть полезными для населения Кыргызстана, непрерывно работая над улучшением предоставления услуг: упрощаем условия и внедряем необходимые для населения продукты и услуги с учетом потребностей клиентов. Команда «ЭЛСОМ» благодарит пользователей за приверженность и активное использование электронного кошелька!

В честь дня рождения «ЭЛСОМ» запускает акцию! С 19 по 21 июня оплачивайте товары и услуги у партнеров «ЭЛСОМ» через электронный кошелек и получайте кешбэк* 6 процентов!

Как получить кешбэк:

  1. В кафе, магазинах и других заведениях, где размещен специальный значок «ЭЛСОМ», сканируйте QR-код или оплачивайте через 5-значный код продавца.
  2. Введите сумму и подтвердите оплату.
  3. После успешно проведенной оплаты вы моментально получаете кешбэк от суммы оплаты.

Условия:

  • Размер кешбэка составляет 6 процентов на суммы от 10 сомов до 15 тысяч сомов. На транзакцию свыше 15 тысяч сомов действует фиксированная сумма кешбэка в размере 900 сомов.
  • Срок действия акции: 19 июня — 21 июня 2020 года.
  • Кешбэк суммируется! При совершении покупок у партнеров, предоставляющих кешбэк на постоянной основе, к сумме их кешбэка прибавляется также кешбэк в рамках акции ко дню рождения: кешбэк партнера + кешбэк «ЭЛСОМ».

 «ЭЛСОМ» — все платежи в твоем кармане!

Круглосуточный кол-центр банка: (0312) 986 000; (0556) 986 000 www.elsom.kg

* Кешбэк — возврат денег от суммы, уплаченной клиентом.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156409/
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