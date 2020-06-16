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Бизнес

Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?

Шесть правил безопасного онлайн-шопинга от KICB

В сегодняшних условиях все более популярными у населения становятся онлайн-покупки при помощи оплаты карт. Как безопасно совершать покупки онлайн, рассказали в Кыргызском Инвестиционно-Кредитном Банке:

Пользуйтесь проверенными сайтами

Совершать оплату рекомендуется только на сайтах известных магазинов или проверенных интернет-ресурсах. При этом внимательно проверяйте адрес сайта в строке браузера. До того, как решите оплатить за выбранный товар, проверьте верность адреса сайта. Мошенники могут создавать сайты-двойники с аналогичным дизайном, которые имеют небольшую разницу в написании. Будьте внимательны и перепроверяйте адреса страниц.

Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту

С помощью номера карты, CVV-кода и срока действия карты мошенники могут воспользоваться банковской картой и украсть деньги. Поэтому главное правило интернет-покупок — соблюдать конфиденциальность данных.

Установите ограничения на карту

Открывая карту для онлайн-покупок установите лимиты на суммы/количество операций, в пределах которых обычно совершается оплата. Подробно можно проконсультироваться со специалистами банка.

Подключите интернет-банкинг и СМС-оповещение

При оформлении карты подключите услугу интернет-банкинга. В банке KICB это бесплатно. А также воспользуйтесь услугой СМС-оповещения. Так вы сможете отслеживать операции по своей карте в режиме онлайн. Старайтесь регулярно проверять выписки по своим картам, это легко можно делать онлайн через интернет-банкинг.

Вовремя обновляйте антивирус

Следите за своевременным обновлением антивируса на устройствах, с помощью которых осуществляется оплата.

Используйте карты, имеющие дополнительные степени защиты

При совершении оплаты в сети интернет важно пользоваться картами, имеющими дополнительные уровни защиты, такие как 3D Secure у карт Visa от KICB. Это современный стандарт безопасности при оплате в интернете.

Для подтверждения совершения операции необходимо ввести код подтверждения, который представляется банком для каждой операции и отправляется на привязанный к карте номер мобильного телефона или электронную почту.

Проведение платежа с использованием услуги 3D Secure проходит следующим образом:

  1. Покупатель выбирает товар/услугу на интернет-ресурсе.
  2. При оформлении заказа вводит данные своей карты для онлайн-оплаты.
  3. Переходит на защищенную страницу и получает подтверждение оплаты одноразовым паролем, полученным на свой мобильный номер или электронную почту, привязанные к карте.
  4. Вводит его в пустое окно и нажимает кнопку «Подтвердить». После этого операция завершается и требуемая сумма списывается с карты.

Оплачивайте покупки онлайн с KICB!

Специалисты кол-центра будут рады ответить на все возникающие вопросы круглосуточно: (0312) 62 01 01, (0553) 62 01 01.

www.kicb.net
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156228/
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