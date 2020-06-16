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Бизнес

Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы

Компания MegaCom при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР запускает акцию MegaDrive в приложении Mega24, которая продлится с 16 июня по 15 октября 2020 года по всему Кыргызстану.

Акция MegaDrive от компании MegaCom как социально-ответственной организации направлена на поддержку проекта «Безопасный город», укрепление обеспечения безопасности на дорогах КР, пропаганду безаварийного вождения и мотивацию водителей к соблюдению ПДД. Мы надеемся, что инициатива послужит дальнейшему снижению аварийности на дорогах страны.

Сегодня, 16 июня, в головном офисе компании MegaCom состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в рамках акции при участии генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова и начальника ГУОБДД МВД КР Азамата Исраилова.

Что необходимо для участия в акции:

  • установи или обнови приложение Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  • зарегистрируйся в акции MegaDrive в разделе «Акции»;
  • выполняй задания, предусмотренные условиями акции;
  • накапливай «Изумрудные соты» (количество начисляемых сот определено индивидуально для каждого задания) и обменивай их на гигабайты и минуты, а также другие ценные призы от MegaCom и партнеров компании.

«Изумрудные соты» будут начисляться ежедневно за отсутствие нарушений ПДД в системе «Безопасный город» (достаточно каждый день заходить в приложение и забирать награду). Автолюбителям будет доступно множество интересных заданий на поиск и сканирование QR-кодов на плакатах, наклейках и так далее, за выполнение которых также будут начислены бонусные соты.

Участвуй в акции и обменивай «Изумрудные соты» на призы, с перечнем которых можно ознакомиться во вкладке «Магазин призов» раздела «Акция Mega Drive» в приложении Mega24.

Также у абонентов MegaCom есть возможность выиграть призы от партнеров компании, участвуя в мероприятиях в городах Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате. Разыгрываются шины, автомобильные масла, услуги обтяжки салона, автохимчистки и автомойки, сервисной диагностики и многое другое.

Партнеры акции:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156203/
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