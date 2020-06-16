Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы

Компания MegaCom при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР запускает акцию MegaDrive в приложении Mega24, которая продлится с 16 июня по 15 октября 2020 года по всему Кыргызстану.
Акция MegaDrive от компании MegaCom как социально-ответственной организации направлена на поддержку проекта «Безопасный город», укрепление обеспечения безопасности на дорогах КР, пропаганду безаварийного вождения и мотивацию водителей к соблюдению ПДД. Мы надеемся, что инициатива послужит дальнейшему снижению аварийности на дорогах страны.
Сегодня, 16 июня, в головном офисе компании MegaCom состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в рамках акции при участии генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова и начальника ГУОБДД МВД КР Азамата Исраилова.
Что необходимо для участия в акции:
- установи или обнови приложение Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
- зарегистрируйся в акции MegaDrive в разделе «Акции»;
- выполняй задания, предусмотренные условиями акции;
- накапливай «Изумрудные соты» (количество начисляемых сот определено индивидуально для каждого задания) и обменивай их на гигабайты и минуты, а также другие ценные призы от MegaCom и партнеров компании.
«Изумрудные соты» будут начисляться ежедневно за отсутствие нарушений ПДД в системе «Безопасный город» (достаточно каждый день заходить в приложение и забирать награду). Автолюбителям будет доступно множество интересных заданий на поиск и сканирование QR-кодов на плакатах, наклейках и так далее, за выполнение которых также будут начислены бонусные соты.
Участвуй в акции и обменивай «Изумрудные соты» на призы, с перечнем которых можно ознакомиться во вкладке «Магазин призов» раздела «Акция Mega Drive» в приложении Mega24.
Также у абонентов MegaCom есть возможность выиграть призы от партнеров компании, участвуя в мероприятиях в городах Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате. Разыгрываются шины, автомобильные масла, услуги обтяжки салона, автохимчистки и автомойки, сервисной диагностики и многое другое.
Партнеры акции:
- торговый дом «Троян плюс»;
- страховая компания «НСК»;
- «Авторадио»;
- газета «Автогид»;
- магазин «Планета шин»;
- автомойка Blesk Detailing;
- магазин автоэлектроники AvtoInstall;
- Autogas Centre Бишкек.