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Бизнес

Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!

Совершать финансовые операции через мобильный кошелек MegaPay (доступен для скачивания в Google Play и App Store) стало еще быстрее и удобнее. Теперь клиенты «Бакай Банка» смогут пополнять счета и погашать займы через мобильный кошелек от компании MegaCom в считанные секунды.

Список функций MegaPay, доступных клиентам «Бакай Банка»:

  • погашение кредита;
  • погашение финансирования Исламского финансового центра;
  • пополнение депозита;
  • пополнение карточного счета;
  • пополнение расчетного счета;
  • пополнение расчетного счета Исламского финансового центра.

Используя мобильный кошелек MegaPay, вы можете оплатить более 250 сервисов и услуг со своего смартфона. В том числе рассчитаться за коммунальные услуги, просто отсканировав штрих-код, оплатить сотовую связь, интернет, штрафы за нарушение ПДД, онлайн-покупки и другое.

Функционал мобильного кошелька MegaPay также позволяет совершать денежные переводы внутри сервиса без комиссии и получать более 25 государственных услуг онлайн.

С помощью функции «Требуй чек» абоненты могут сканировать QR-коды на товарных чеках и проверять их легитимность в приложении. За использование возможностей сервиса MegaPay абонентам начисляются бонусные баллы.

При накоплении 2 тысяч баллов они будут автоматически обмениваться на купон, который будет участвовать в розыгрыше 200 призов в рамках лотереи «Поймай удачу», в том числе главного приза — квартиры в жилом комплексе LAZURIT от строительной компании «Оргтехстрой» в ЦО «Лазурный берег» на побережье озера Иссык-Куль. Финальный этап лотереи состоится 11 декабря 2020 года.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155877/
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