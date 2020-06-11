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Бизнес

Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay

MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. По итогам трех розыгрышей первые счастливчики уже получили свои подарки.

Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» строительной компании «Оргтехстрой», а также:

  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
  • сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

  • получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
  • скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  • отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
  • обменивать баллы на купоны (2 000 баллов = 1 купон).

Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года. Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру в ЖК LAZURIT от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020-го.

Подробная информация о лотерее доступна в мобильном приложении MegaPay, на официальном сайте компании MegaCom и по номеру *500.

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы! И не забывайте: чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155686/
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