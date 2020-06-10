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Бизнес

Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7

MegaCom представляет новый тарифный план #Супервыгодный 7!

#Супервыгодный 7 — это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud (сервис будет запущен в ближайшее время) в приложении Mega24, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.

В рамках тарифа предусмотрен широкий выбор 7-дневных пакетов, которые позволят пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, в том числе возможностью переноса остатков интернет-трафика* и функцией бесплатной раздачи Wi-Fi**.

  • #Супервыгодный 7 разговорный  это 500 МБ интернета, безлимитные минуты внутри сети в сутки, а также еженедельные 50 SMS, 10 минут разговоров на другие сети всего за 80 сомов за семь дней.
  • #Супервыгодный 7  это10 ГБ интернета на максимальной скорости, 500 минут, 500 SMS внутри сети и пять минут на другие сети всего за 115 сомов за семь дней. Пакет также предусматривает просмотр 50 каналов мобильного телевидения в сервисе MePlay и доступ к облачному хранилищу MegaCloud для загрузки и хранения файлов общим объемом до 15 ГБ в приложении Mega24.
  • #Супервыгодный 7 Pro — это 14 ГБ интернета на максимальной скорости, 500 минут, 500 SMS внутри сети и пять минут на другие сети всего за 135 сомов за семь дней. Пакет также включает просмотр 50 каналов мобильного телевидения в сервисе MePlay и доступ к облачному хранилищу MegaCloud для загрузки и хранения файлов общим объемом до 15 ГБ в приложении Mega24.

Проверить статус пакета можно, набрав со своего смартфона USSD-команду *778#. Проверка остатков минут, SMS и интернет-трафика доступна через USSD-команду *505#.

Подробная информация об условиях подключения к тарифному плану #Супервыгодный 7 и пакетам, а также тарифным опциям и услугам доступна на официальном сайте MegaCom.

* Перенос остатков интернет-трафика на следующую неделю предусмотрен при подключении пакетов #Супервыгодный 7 и #Супервыгодный 7 Pro.

** Функция раздачи интернета доступна бесплатно при подключении пакета #Супервыгодный 7 Pro.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155561/
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