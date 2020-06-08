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Бизнес

Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения

В связи с эпидемиологической ситуацией в Кыргызской Республике школьники и преподаватели средних учебных заведений в четвертой четверти 2019-2020 учебного года вынуждены были перейти на дистанционный формат обучения, которое продлилось с 8 апреля по 30 мая.

MegaCom как социально-ответственная компания, оказывающая качественные услуги связи и внедряющая инновационные продукты, одной из первых поддержала объекты образования, разработав и внедрив актуальные цифровые решения, позволившие молодежи страны продолжить обучение онлайн.

Мобильный оператор MegaCom в кратчайшие сроки запустил тариф «Мугалим 150» и дополнительные бонусные пакеты «Учитель»«Окуучу» и «MegaСтудент», дав возможность абонентам пользоваться цифровым образовательным контентом без ограничений.

Таким образом, за время карантина компания обеспечила бесплатной связью свыше 300 тысяч преподавателей, учеников общеобразовательных школ и студентов вузов Кыргызстана.

ЗАО «Альфа Телеком» предоставило школьникам и учителям бесплатный доступ к интернет-сайтам Министерства образования и науки КР, более чем 20 актуальным отечественным и зарубежным образовательным веб-ресурсам, а также мессенджерам и электронным сервисам для удаленного обучения (Google Classroom, ЯКласс и другим).

В рамках поддержки дистанционного обучения в 2020 году, объявленном Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, MegaCom запустил раздел «Мектеп» в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), функционал которого направлен на просмотр и использование онлайн-видеоуроков, образовательных телеканалов и оцифрованной обучающей литературы.

MegaCom оказал активное содействие Министерству образования и науки КР в съемке контента и размещении видеоуроков, подготовленных компанией, а также по инициативе школы «Газпром Кыргызстан», телеканала «Санат» и кыргызско-турецкого лицея «Сапат», в приложении Mega24.

За неполные два месяца раздел «Мектеп» в Mega24 посетили 3,92 миллиона раз. При этом большинство абонентов использовало для онлайн-обучения мобильные телефоны (3,81 миллиона просмотров). Наиболее активно образовательным контентом пользовались с 08.00 до 13.00. 

Видеоуроки просмотрели более 313 тысяч раз. Общее время просмотра данного контента превысило 1,5 миллиона минут, или 26,1 тысячи часов. 

Кроме того, абоненты Megacom получили возможность просматривать в приложении образовательный контент телеканалов «ЭлТР», «Пирамида», «Пятый канал», «Баластан» и «Илим Билим». Общее количество просмотров отечественных ТВ-каналов посредством приложения Mega24 составило порядка 570 тысяч. 

Совместно с МОиН КР и Центром оценки в образовании и методов обучения компания MegaCom предоставила выпускникам возможность подготовиться к ОРТ и оценить уровень своих знаний в приложении Mega24. Этим шансом успешно воспользовались и прошли тестирование более 37,7 тысячи раз. 

MegaCom – надежный оператор связи! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155225/
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