ACIBADEM снова готова к приему пациентов

В клиниках ACIBADEM внедрены беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Здоровье и безопасность наших пациентов и персонала были и остаются для нас приоритетом № 1.

Благодаря уровню оснащенности, высокой квалификации медицинского персонала, возможностям клиник и соответствию требованиям Министерства здравоохранения Турции наши клиники получили статус «клиник по борьбе с пандемией» и были реорганизованы для диагностики и лечения пациентов с Covid-19.

Важно отметить, что мы пересмотрели и дополнительно усилили принятые меры безопасности в клиниках ACIBADEM:

Пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19 изолированы от других пациентов и пользуются отдельным лифтом.

Медицинский персонал, который контактирует с пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, не пересекается с остальными пациентами, а также имеет возможность временно жить в специально выделенных комнатах в клинике во избежание риска заражения своих семей.

Безопасность воздуха внутри клиник ACIBADEM обеспечивается высокотехнологичными вентиляционными системами круглосуточной очистки воздуха. Они гарантируют постоянную смену всего объема воздуха внутри клиники через приток свежего воздуха снаружи, который проходит трехуровневую фильтрацию и автоматически регулируется умной системой управления. Система обеспечивает безопасность и качество воздуха повсюду в здании — включая кабинеты врачей, коридоры, операционные и лаборатории.

Приняты меры по усилению безопасности мест общественного пользования: регулярная дезинфекция, никаких печатных изданий в комнатах ожидания, кафетерии без кресел и стульев, в продаже только упакованная еда.

Медицинский персонал оснащен средствами индивидуальной защиты, а всем пациентам выдаются маски.

Специально созданный Медицинский совет по вопросам инфекционных заболеваний регулярно оценивает ситуацию и при необходимости готов к введению дополнительных мер безопасности.

Работа в клиниках налажена так, чтобы стационарные отделения и отделения для обследования пациентов были полностью изолированы от зон регистрации и лечения зараженных Covid-19.

Дополнительные меры для пациентов из групп риска: Для пациентов из групп риска — больных онкологией, хроническими заболеваниями или готовящихся к оперативному вмешательству — в ACIBADEM обеспечены еще более строгие меры безопасности: обустроены отдельные входы;

введено правило «один пациент — один сопровождающий», обоим измеряется температура при входе в клинику;

обязательное тестирование на Covid-19 для пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве;

обязательная дезинфекция инструментов и оборудования, а также дезинфекция операционных перед каждой процедурой;

послеоперационное восстановление — только в отдельных одноместных палатах.

Прием зарубежных пациентов: Специально обученная команда Acıbadem Health Point — ежедневно на связи с каждым пациентом и готова оказать помощь по любым вопросам: предоставить всю необходимую информацию и рекомендации по поводу Covid-19 на родном языке пациента;

минимизировать необходимость физического посещения клиники (возможность забронировать визит в клинику онлайн и другое);

организовать услуги по уходу на дому, вне клиники: осмотр врача, УЗИ, осмотр детей и новорожденных, вакцинацию и ряд других медицинских услуг;

помочь с перелетом, организацией проживания, коммуникацией с посольством, доставкой продуктов и медикаментов.

Цель ACIBADEM — создание безопасного пространства для своевременного оказания медицинской помощи всем пациентам. Мы соблюдаем рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Турции, а также следуем собственным строгим протоколам безопасности — чтобы вы могли не откладывать заботу о своем здоровье и здоровье своих близких на потом.

Мы рады сообщить вам, что в ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.