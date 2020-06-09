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Бизнес

ACIBADEM снова готова к приему пациентов

В клиниках ACIBADEM внедрены беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Здоровье и безопасность наших пациентов и персонала были и остаются для нас приоритетом № 1.

Благодаря уровню оснащенности, высокой квалификации медицинского персонала, возможностям клиник и соответствию требованиям Министерства здравоохранения Турции наши клиники получили статус «клиник по борьбе с пандемией» и были реорганизованы для диагностики и лечения пациентов с Covid-19.

Важно отметить, что мы пересмотрели и дополнительно усилили принятые меры безопасности в клиниках ACIBADEM:

  • Пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19 изолированы от других пациентов и пользуются отдельным лифтом.
  • Медицинский персонал, который контактирует с пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, не пересекается с остальными пациентами, а также имеет возможность временно жить в специально выделенных комнатах в клинике во избежание риска заражения своих семей.
  • Безопасность воздуха внутри клиник ACIBADEM обеспечивается высокотехнологичными вентиляционными системами круглосуточной очистки воздуха. Они гарантируют постоянную смену всего объема воздуха внутри клиники через приток свежего воздуха снаружи, который проходит трехуровневую фильтрацию и автоматически регулируется умной системой управления. Система обеспечивает безопасность и качество воздуха повсюду в здании — включая кабинеты врачей, коридоры, операционные и лаборатории.
  • Приняты меры по усилению безопасности мест общественного пользования: регулярная дезинфекция, никаких печатных изданий в комнатах ожидания, кафетерии без кресел и стульев, в продаже только упакованная еда.
  • Медицинский персонал оснащен средствами индивидуальной защиты, а всем пациентам выдаются маски.
  • Специально созданный Медицинский совет по вопросам инфекционных заболеваний регулярно оценивает ситуацию и при необходимости готов к введению дополнительных мер безопасности.

Работа в клиниках налажена так, чтобы стационарные отделения и отделения для обследования пациентов были полностью изолированы от зон регистрации и лечения зараженных Covid-19.

Дополнительные меры для пациентов из групп риска:

Для пациентов из групп риска — больных онкологией, хроническими заболеваниями или готовящихся к оперативному вмешательству — в ACIBADEM обеспечены еще более строгие меры безопасности:

  • обустроены отдельные входы;
  • введено правило «один пациент — один сопровождающий», обоим измеряется температура при входе в клинику;
  • обязательное тестирование на Covid-19 для пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве;
  • обязательная дезинфекция инструментов и оборудования, а также дезинфекция операционных перед каждой процедурой;
  • послеоперационное восстановление — только в отдельных одноместных палатах.

Прием зарубежных пациентов:

Специально обученная команда Acıbadem Health Point — ежедневно на связи с каждым пациентом и готова оказать помощь по любым вопросам:

  • предоставить всю необходимую информацию и рекомендации по поводу Covid-19 на родном языке пациента;
  • минимизировать необходимость физического посещения клиники (возможность забронировать визит в клинику онлайн и другое);
  • организовать услуги по уходу на дому, вне клиники: осмотр врача, УЗИ, осмотр детей и новорожденных, вакцинацию и ряд других медицинских услуг;
  • помочь с перелетом, организацией проживания, коммуникацией с посольством, доставкой продуктов и медикаментов.

Цель ACIBADEM — создание безопасного пространства для своевременного оказания медицинской помощи всем пациентам. Мы соблюдаем рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Турции, а также следуем собственным строгим протоколам безопасности — чтобы вы могли не откладывать заботу о своем здоровье и здоровье своих близких на потом.

 

Мы рады сообщить вам, что в ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155050/
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