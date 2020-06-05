Минобразования КР поблагодарило MegaCom за вклад в развитие онлайн-обучения

Министерство образования и науки КР выразило глубокую благодарность представителям компании MegaCom за значимый вклад в развитие механизмов дистанционного обучения.

Совместными усилиями МОиН КР и мобильному оператору MegaCom в период объявленного в стране режима ЧП удалось обеспечить бесперебойной бесплатной связью и безлимитным интернетом педагогов, учеников средних школ и студентов вузов республики, а также запустить цифровые продукты, обеспечившие доступ молодежи Кыргызстана к актуальному образовательному контенту.

От имени Министерства образования и науки КР, Фонда «Сорос-Кыргызстан» и представительства ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике благодарственные письма получили сотрудники компании MegaCom в лице генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова.

«Приятно, что активность MegaCom, направленную на организацию телеуроков в рамках дистанционного обучения в Кыргызстане, оценили по достоинству. Мобильный оператор одним из первых предложил свою поддержку Министерству образования и науки КР с тем, чтобы школьники и студенты страны в сложных эпидемиологических условиях продолжили обучение онлайн, — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — Сообща мы организовали съемку видеоуроков в нашем офисе, разработали специальные разделы в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) и запустили тариф «Мугалим 150» и дополнительные бонусные пакеты «Учитель», «Окуучу» и «MegaСтудент», дав возможность педагогам, ученикам и студентам пользоваться нужным цифровым образовательным контентом без ограничений».

MegaCom как социально-ответственная организация продолжает оказывать поддержку соотечественникам в условиях карантина. Ведь одной из основных целей компания ставит помощь тем, кому действительно нужна поддержка отечественного сотового оператора.