Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!

В Бишкеке вновь стали доступны услуги общественного транспорта, такси и поездки на личном транспорте. Как передвигаться по городу, оставаясь в безопасности? Используйте бесконтактную оплату через «ЭЛСОМ»: легко, быстро, удобно!

1 Пополняйте карту «Тулпар» онлайн С марта текущего года в общественном транспорте Бишкека появилась возможность оплачивать проезд бесконтактными картами «Тулпар». Для оплаты проезда достаточно приложить к валидатору карту «Тулпар» и сумма оплаты спишется с карты автоматически. Для пополнения карты «Тулпар» воспользуйтесь электронным кошельком «ЭЛСОМ»: откройте приложение и перейдите в раздел «Оплатить»;

далее раздел «Другие»;

выберите желаемый способ пополнения (по номеру карты либо по номеру телефона) и подтвердите оплату. Комиссия — 5 сомов.

2 Оплачивайте услуги такси бесконтактно Совершайте бесконтактную оплату за поездки в такси — «Намба», SMS, Jorgo и еще более 40 служб такси — в несколько кликов! Расчет производится моментально без поиска сдачи или варианта обмена купюр. Как произвести пополнение через «ЭЛСОМ»: зайти в приложение и перейти в раздел «Оплатить»;

выбрать раздел «Услуги такси»;

далее выбрать желаемый способ пополнения (баланса клиента или водителя), ввести лицевой счет, сумму и подтвердить оплату. Комиссия — 0 сомов.

3 Оплачивайте за топливо в АЗС бесконтактно Бесконтактная оплата через «ЭЛСОМ» доступна на АЗС «Газпром», «Партнернефть», Bishkek Petroleum, Red Petroleum (пополнение топливных карт онлайн). Чтобы произвести оплату, необходимо в приложении «ЭЛСОМ» отсканировать QR-код, расположенный на АЗС, или ввести пятизначный код АЗС, далее внести необходимую сумму и подтвердить платеж. Комиссия — 0 сомов. Чтобы пополнить топливные карты Red Petroleum необходимо: зайти в приложение и перейти в раздел «Оплатить»;

выбрать раздел «Другие»;

далее выбрать Red Petroleum, ввести лицевой счет, сумму и подтвердить оплату. Комиссия — 10 сомов.

Использование безналичных платежей позволяет пассажирам и автолюбителям быстро и безопасно оплачивать проезд. Пользуйтесь бесконтактными платежами, берегите себя и своих близких.

Элсом — все платежи в твоем кармане!

Круглосуточный колл-центр «ЭЛСОМ»: (0312) 986 000, (0556) 986 000, www.elsom.kg.