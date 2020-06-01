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Бизнес

Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня

Важной частью социальной политики оператора сотовой связи MegaCom является забота о детях, которые особо нуждаются в помощи и внимании. В преддверии Международного дня защиты детей компания традиционно оказала благотворительную поддержку подшефным детским домам по всей республике. Представители сотового оператора поздравили воспитанников патронируемых детдомов с 1 июня, заглянув в гости не с пустыми руками.

В ходе визита в Сокулукский реабилитационный центр для лиц с ОВЗ руководители компании MegaCom вручили юным виновникам торжества сладкие подарки, комплект мягкой мебели для детской комнаты отдыха и кондиционер. От себя лично генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов передал центру 50 тысяч сомов в виде материальной поддержки.

Детскому психоневрологическому дому-интернату города Джалал-Абада региональное отделение MegaCom помогло с установкой водяного насоса, в котором остро нуждалось учреждение. Вспомогательной школе № 12 в городе Оше компания оказала поддержку в оснащении территории камерами видеонаблюдения.

На протяжении более чем 10 лет список патронируемых компанией социальных учреждений постоянно расширяется. Компания устраивает благотворительные акции два раза в год — в Международный день защиты детей и в преддверии Нового года, чередуя подшефные организации для оказания помощи. MegaCom активно поддерживает детдома, школы и интернаты, заранее запрашивая у администраций учреждений список для приобретения необходимого инвентаря, мебели, бытовой техники и так далее.

«Помогая подобным учреждениям, мы стремимся облегчить быт детей, волей судьбы лишенных родительской заботы и оказавшихся в детдомах в связи с проблемами со здоровьем, — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — Мы твердо убеждены, что ни один ребенок в Кыргызстане в Год развития регионов, цифровизации и поддержки детей не должен быть обделен вниманием и заботой со стороны взрослых. Компания MegaCom стремится постоянно повышать качество жизни воспитанников специальных учреждений, создавая благоприятные условия для их развития и социальной адаптации».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154363/
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