Тысячи часов YouTube, игр и любимых сериалов: интернета от MegaCom хватит на все

Широкие возможности высокоскоростного доступа к мобильному интернету позволяют абонентам MegaCom скачивать фильмы или смотреть их онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях, слушать музыку, играть в мобильные игры, раздавать интернет по Wi-Fi либо использовать его в популярных приложениях. Для того чтобы не ошибиться с выбором тарифного плана, важно знать, какой объем интернета для вас будет оптимальным.

Компания MegaCom проанализировала интересы пользователей и статистику по потреблению интернет-трафика. За основу взяли 30-дневный тарифный план #Супервыгодный 595, который включает 100 Гб интернета без ограничения скорости, разграничений по сетям и деления на день и ночь, а также безлимит на звонки и SMS внутри сети и 70 минут вне сети.

На сколько абоненту хватит 100 Гб мобильного интернета?

1 тысяча часов в YouTube : в среднем на просмотр видео длительностью 1 час (в качестве 240р) на данном сервисе пользователь тратит около 100 Мб интернета. Соответственно, подключив ТП со 100 Гб интернета, абонент сможет посвятить просмотру видео на YouTube в среднем около 1 тысячи часов. Кстати, вы знали, что если в YouTube увеличить скорость воспроизведения ролика, то за короткий промежуток времени вы сможете просмотреть больше полезного контента? А с помощью сервиса YouTube Go можно скачать видео заранее, чтобы посмотреть в любое удобное для вас время офлайн.

в среднем на просмотр видео длительностью 1 час (в качестве 240р) на данном сервисе пользователь тратит около 100 Мб интернета. Соответственно, подключив ТП со 100 Гб интернета, абонент сможет посвятить просмотру видео на YouTube в среднем около 1 тысячи часов. Кстати, вы знали, что если в YouTube увеличить скорость воспроизведения ролика, то за короткий промежуток времени вы сможете просмотреть больше полезного контента? А с помощью сервиса YouTube Go можно скачать видео заранее, чтобы посмотреть в любое удобное для вас время офлайн. 3 тысячи часов игр: среднестатистический мобильный геймер тратит за час около 30 Мб интернета. То есть 100 Гб интернет-трафика ему с лихвой хватит более чем на 3 тысячи часов игр онлайн. При этом абонент, подключенный к ТП #Супервыгодный 595, может бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi и устраивать мобильные баттлы вместе с друзьями.

среднестатистический мобильный геймер тратит за час около 30 Мб интернета. То есть 100 Гб интернет-трафика ему с лихвой хватит более чем на 3 тысячи часов игр онлайн. При этом абонент, подключенный к ТП #Супервыгодный 595, может бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi и устраивать мобильные баттлы вместе с друзьями. 250 серий любимых сериалов: из расчета, что каждая серия длится в среднем 40 минут, интернет-пакета объемом 100 Гб хватит для просмотра 250 серий фильмов (на основе данных сайтов, предоставляющих контент сериалов в качестве 480р).

MegaCom — надежный оператор связи!