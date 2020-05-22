Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom

Платежные терминалы MegaCom приобретают все большую популярность. Через аппараты, окрашенные в фирменные цвета мобильного оператора связи, пользователи, идущие в ногу со временем, имеют возможность легко и быстро оплачивать более 600 наименований товаров и услуг в режиме 24/7.

Топ-5 причин, чтобы воспользоваться терминалами MegaCom:

Удобство и доступность: больше не нужно тратить время в очередях, чтобы произвести оплату. Более 400 фирменных терминалов, имеющих простой и понятный интерфейс, расположены в самых доступных точках Бишкека и крупных городов семи областей Кыргызстана.

больше не нужно тратить время в очередях, чтобы произвести оплату. Более 400 фирменных терминалов, имеющих простой и понятный интерфейс, расположены в самых доступных точках Бишкека и крупных городов семи областей Кыргызстана. 24/7 : через терминалы MegaCom в любое время суток можно произвести оплату за более чем 600 сервисов и услуг.

: через терминалы MegaCom в любое время суток можно произвести оплату за более чем 600 сервисов и услуг. Оплата без комиссии: абоненты MegaCom могут бесплатно пополнить баланс своего телефона или электронного кошелька MegaPay, а также транспортной карты «Тулпар» города Бишкека. Кроме того, на время карантина для облегчения финансовой нагрузки населения для физических лиц действует акция: абоненты Бишкека могут оплатить счета ОАО «Северэлектро» через терминалы MegaCom БЕЗ КОМИССИИ!

абоненты MegaCom могут бесплатно пополнить баланс своего телефона или электронного кошелька MegaPay, а также транспортной карты «Тулпар» города Бишкека. Кроме того, на время карантина для облегчения финансовой нагрузки населения для физических лиц действует акция: абоненты Бишкека могут оплатить счета ОАО «Северэлектро» через терминалы MegaCom БЕЗ КОМИССИИ! Моментальный платеж в несколько кликов: процесс оплаты максимально понятен — достаточно указать реквизиты платежа (номер телефона, расчетный счет или ИНН), внести необходимую сумму и распечатать квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.

процесс оплаты максимально понятен достаточно указать реквизиты платежа (номер телефона, расчетный счет или ИНН), внести необходимую сумму и распечатать квитанцию. Провайдер получает платеж моментально. Безопасность: после выполнения несложной процедуры оплаты можно быть уверенным — адресаты точно получат платеж на свой счет.

Через терминалы MegaCom доступны платежи за государственные услуги, в том числе оплата за получение паспорта, справки о наличии судимости, выдачу водительского удостоверения, прописку и выписку, регистрацию иностранцев, услуги органов ЗАГС. Также можно оплатить госпошлину, земельный налог, налог на недвижимое и движимое имущество и другое.

Благодаря терминалам MegaCom абоненты моментально могут рассчитаться за сотовую связь, интернет, телефонию, телевидение, совершить коммунальные платежи, пополнить расчетный счет, банковскую карту или погасить кредит.

В числе прочих услуг – пополнение электронных кошельков, оплата такси, штрафов ПДД, рекламы, покупок в интернете и другое. Через терминалы также можно оплатить услуги международных операторов связи ближнего и дальнего зарубежья.

Найти ближайший фирменный терминал MegaCom можно на официальном сайте компании, а также в справочнике 2GIS.