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Бизнес

Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom

Платежные терминалы MegaCom приобретают все большую популярность. Через аппараты, окрашенные в фирменные цвета мобильного оператора связи, пользователи, идущие в ногу со временем, имеют возможность легко и быстро оплачивать более 600 наименований товаров и услуг в режиме 24/7. 

Топ-5 причин, чтобы воспользоваться терминалами MegaCom:

  • Удобство и доступность: больше не нужно тратить время в очередях, чтобы произвести оплату. Более 400 фирменных терминалов, имеющих простой и понятный интерфейс, расположены в самых доступных точках Бишкека и крупных городов семи областей Кыргызстана.
  • 24/7: через терминалы MegaCom в любое время суток можно произвести оплату за более чем 600 сервисов и услуг.
  • Оплата без комиссии: абоненты MegaCom могут бесплатно пополнить баланс своего телефона или электронного кошелька MegaPay, а также транспортной карты «Тулпар» города Бишкека. Кроме того, на время карантина для облегчения финансовой нагрузки населения для физических лиц действует акция: абоненты Бишкека могут оплатить счета ОАО «Северэлектро» через терминалы MegaCom БЕЗ КОМИССИИ!
  • Моментальный платеж в несколько кликов: процесс оплаты максимально понятен  достаточно указать реквизиты платежа (номер телефона, расчетный счет или ИНН), внести необходимую сумму и распечатать квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.
  • Безопасность: после выполнения несложной процедуры оплаты можно быть уверенным  адресаты точно получат платеж на свой счет.
 

Через терминалы MegaCom доступны платежи за государственные услуги, в том числе оплата за получение паспорта, справки о наличии судимости, выдачу водительского удостоверения, прописку и выписку, регистрацию иностранцев, услуги органов ЗАГС. Также можно оплатить госпошлину, земельный налог, налог на недвижимое и движимое имущество и другое.

Благодаря терминалам MegaCom абоненты моментально могут рассчитаться за сотовую связь, интернет, телефонию, телевидение, совершить коммунальные платежи, пополнить расчетный счет, банковскую карту или погасить кредит.

В числе прочих услуг – пополнение электронных кошельков, оплата такси, штрафов ПДД, рекламы, покупок в интернете и другое. Через терминалы также можно оплатить услуги международных операторов связи ближнего и дальнего зарубежья.

Найти ближайший фирменный терминал MegaCom можно на официальном сайте компании, а также в справочнике 2GIS.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153594/
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