Акция! В Центрах продаж и обслуживания MegaCom скидки на номера до 70 процентов

Компания MegaCom возобновляет работу Центров продаж и обслуживания абонентов и объявляет о грандиозных скидках на красивые номера!

С 21 мая по 1 июня 2020 года включительно в рамках акции для абонентов действуют скидки*: на номера категории «Золото» – 70 процентов, на номера категории «Серебро» – 50 процентов.

Не упустите возможность купить для себя или в подарок своим близким красивый номер с уникальной комбинацией цифр. Сотрудники офисов MegaCom с удовольствием помогут подобрать легко запоминающийся номер в любом коде (кроме «997») и расскажут о подробностях проводимой акции.

Ознакомиться с адресами Центров продаж и обслуживания компании можно на официальном сайте MegaCom.

Подчеркните свою яркую индивидуальность, воспользовавшись возможностью приобрести уникальный номер по максимально выгодной цене!

*При обязательном подключении тарифного плана #Супервыгодный с еженедельной абонплатой от 195 сомов или ежемесячной – от 395 сомов и выше.