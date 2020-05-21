Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса

Читайте по теме 1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности

Уважаемые партнеры-предприниматели!

Многие из ваших компаний пострадали во время ЧП или испытывают трудности в работе из-за карантина. Сейчас ограничения постепенно отменяют и некоторые предприятия уже возобновляют деятельность.

Напомните вашим постоянным посетителям, покупателям и партнерам о том, что вы снова работаете, или расскажите о ваших услугах новым потенциальным клиентам.

В мае и июне действует специальное предложение на рекламу на 24.kg — пакет услуг по значительно сниженной цене. В пакет входят:

— баннер на сайте;

— пост в Facebooк и Instagram.

Цены, условия и подробная информация по телефону +996 555 272112 (WhatsApp, Telegram), reklama@24.kg.

Акция действует с 21 мая по 30 июня.