Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса

Уважаемые партнеры-предприниматели!
Многие из ваших компаний пострадали во время ЧП или испытывают трудности в работе из-за карантина. Сейчас ограничения постепенно отменяют и некоторые предприятия уже возобновляют деятельность.
Напомните вашим постоянным посетителям, покупателям и партнерам о том, что вы снова работаете, или расскажите о ваших услугах новым потенциальным клиентам.
В мае и июне действует специальное предложение на рекламу на 24.kg — пакет услуг по значительно сниженной цене. В пакет входят:
— баннер на сайте;
— пост в Facebooк и Instagram.
Цены, условия и подробная информация по телефону +996 555 272112 (WhatsApp, Telegram), reklama@24.kg.
Акция действует с 21 мая по 30 июня.