От чего зависит благополучие мужчины?

Уверенность в себе и своих силах во многом зависит от здоровья, и для мужчин при его оценке важным показателем является состояние предстательной железы.

Неслучайно предстательная железа, или простата, называется «вторым сердцем мужчины», ведь от ее правильного функционирования во многом зависит хорошее самочувствие представителей сильного пола.

Функция простаты в мужском организме неоценима — она делает возможными зачатие детей, мочеиспускание и нормальную половую жизнь.

Аденома и простатит являются самыми распространенными заболеваниями мужской половой сферы — более половины мужчин старше 40 лет страдают ими. Эти заболевания проявляются расстройством мочеиспускания, проблемами в интимной жизни и часто приводят к онкологическим болезням простаты.

Мужчины зачастую невнимательно относятся к своему здоровью, и женщинам не остается ничего иного, кроме как взять заботу о здоровье любимого в свои руки.

Самое трудное препятствие в борьбе с мужскими болезнями — это сами мужчины. Они будут откладывать визит к доктору до тех пор, пока им не станет совсем плохо. Но надежда есть всегда: женщина имеет большое влияние на своего мужчину, поэтому она может позаботиться о здоровье любимого.

Веками для лечения урологической симптоматики использовались экстракты растений.

ПРОСТОСАН ФОРТЕ — эффективное натуральное средство для здоровья предстательной железы

ПРОСТОСАН ФОРТЕ — специально разработанная и тщательно сбалансированная комбинация растительных экстрактов для мужского здоровья, которая поддерживает функцию предстательной железы и мочевыводящих путей, увеличивает содержание тестостерона в крови и улучшает состояние волос (уменьшает их выпадение).

Круг состояний, при которых ПРОСТОСАН ФОРТЕ оказывает ощутимую пользу, широк.

Он полезен при:

нарушении мочеиспускания (прерывистость струи, рези, чувство тяжести внизу живота, затруднения при мочеиспускании);

увеличенной предстательной железе, которая мешает мужчине опорожнить мочевой пузырь;

снижении потенции, ослаблении полового влечения, «общей слабости мужчины».

ПРОСТОСАН ФОРТЕ останавливает процессы старения, сохраняет главный признак молодости мужчины (даже при седых висках и больных суставах) — СЕКСУАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ!

Этот препарат останавливают не только «сексуальную старость» мужчины, но и оказывает общее омолаживающее действие на него.

Рекомендуемый минимальный курс — один месяц (две упаковки).

Продается в аптеках без рецепта врача, без риска для здоровья и побочных эффектов.

Здоровье предстательной железы — это залог полового здоровья мужчины. Будьте всегда здоровы!

№ АМ.01.12.01.003.Е.000017.12.17 от 13.12.2017.