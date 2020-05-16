Быстрая помощь при температуре у детей

По данным Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP), около трети обращений к врачам-педиатрам обусловлено развитием высокой температуры у детей. Повышение температуры у детей, как правило, является причиной внеплановых посещений врача, консультирования родителей с врачами в телефонном режиме и самостоятельного лечения безрецептурными формами препаратов.

При высокой температуре у ребенка врачи акцентируют свое внимание на его переносимость высокой температуры, а также оценке тяжести состояния ребенка и выявлении основного заболевания, что способствует предупреждению риска осложнений.

Согласно рекомендациям, врачи-педиатры при назначении жаропонижающих средств руководствуются клиническими показаниями: повышение температуры >38,5 °С, для детей группы риска: >38,0 °С, а также учитывают возраст ребенка.

В мировой медицинской практике ибупрофен является одним из наиболее широко назначаемых и применяемых жаропонижающих безрецептурных препаратов.

Основные эффекты Ибупрофена — жаропонижающий и противовоспалительный — обусловлены блокированием активности ЦОГ и выработки медиаторов боли, воспаления и температурной реакции.

Именно быстротой наступления действия и отсутствием образования активных метаболитов объясняется низкая токсичность ибупрофена и широкое терапевтическое действие, что выгодно отличает его от других жаропонижающих препаратов, например от парацетамола.

Высокая эффективность, продолжительный жаропонижающий эффект и противовоспалительное действие, хороший профиль безопасности, нечастые побочные реакции позволяют рассматривать ибупрофен для детей в качестве препарата первой линии у детей с высокой температурой любого генеза.

Ибупрофен восстанавливает низкую активность лейкоцитов, что, безусловно, является благоприятным эффектом при лечении детей с острыми респираторными заболеваниями, сопровождающимися повышением температуры, и способствует сокращению сроков заболевания.

Разнообразие лекарственных форм ибупрофена обеспечивает дополнительные преимущества применения препарата в соответствии с клинической ситуацией.

РУ KG. 3.3.534. 06552-2018