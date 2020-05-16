19:06
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Бизнес

Быстрая помощь при температуре у детей

По данным Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP), около трети обращений к врачам-педиатрам обусловлено развитием высокой температуры у детей. Повышение температуры у детей, как правило, является причиной внеплановых посещений врача, консультирования родителей с врачами в телефонном режиме и самостоятельного лечения безрецептурными формами препаратов.

При высокой температуре у ребенка врачи акцентируют свое внимание на его переносимость высокой температуры, а также оценке тяжести состояния ребенка и выявлении основного заболевания, что способствует предупреждению риска осложнений.

Согласно рекомендациям, врачи-педиатры при назначении жаропонижающих средств руководствуются клиническими показаниями: повышение температуры >38,5 °С, для детей группы риска:  >38,0 °С, а также учитывают возраст ребенка.

В мировой медицинской практике ибупрофен является одним из наиболее широко назначаемых и применяемых жаропонижающих безрецептурных препаратов.

Основные эффекты Ибупрофена — жаропонижающий и противовоспалительный — обусловлены блокированием активности ЦОГ и выработки медиаторов боли, воспаления и температурной реакции.

Именно быстротой наступления действия и отсутствием образования активных метаболитов объясняется низкая токсичность ибупрофена и широкое терапевтическое действие, что выгодно отличает его от других жаропонижающих препаратов, например от парацетамола.

Высокая эффективность, продолжительный жаропонижающий эффект и противовоспалительное действие, хороший профиль безопасности, нечастые побочные реакции позволяют рассматривать  ибупрофен для детей в качестве препарата первой линии у детей с высокой температурой любого генеза.

Ибупрофен восстанавливает низкую активность лейкоцитов, что, безусловно, является благоприятным эффектом при лечении детей с острыми респираторными заболеваниями, сопровождающимися повышением температуры, и способствует сокращению сроков заболевания.

Разнообразие лекарственных форм ибупрофена обеспечивает дополнительные преимущества применения препарата в соответствии с клинической ситуацией.

РУ KG. 3.3.534. 06552-2018
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152994/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
Что делать, если у ребенка колики?
Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Популярные новости
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
16 мая, суббота
18:40
Быстрая помощь при температуре у детей Быстрая помощь при температуре у детей
18:36
Минсоцразвития совместно с ООН намерено искоренить насилие над женщинами
18:12
Президент вручил орден «Баатыр эне» многодетным женщинам
17:47
Мухаммедкалый Абылгазиев похвалил парламент за взаимодействие в работе
17:30
Санитарно-карантинные мероприятия в Бишкеке и Оше будут усилены