MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G

Высокое качество голосовых услуг и передачи данных являются для абонентов MegaCom определяющим фактором, именно поэтому компания продолжает активное развитие собственной сети.

В результате проведенных в марте — апреле 2020 года технических работ введены в эксплуатацию базовые станции стандартов 3G и 4G в населенных пунктах Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей.

Модернизация станций в городах Балыкчи, Бишкеке, Джалал-Абаде, Караколе, Кара-Суу, Нарыне, Оше, Таласе, Токмаке и Узгене существенно увеличила пропускную способность сети 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Арпа-Сай, Боз, Какыр, Камбар-Абад, Кара-Добо, Кожо, Кон, Ташкоргон, Уч-Коргон и пгт Кадамджай Баткенской области;

Абдраимов, Бургонду и Джаны-Кыштак Джалал-Абадской области;

Сары-Ой Иссык-Кульской области;

Араван, Арап, Гулча, Дароот-Коргон, Кесов, Кыргыз-Чек, Маданият, Учкун, Чертик и Ынтымак Ошской области;

Кызыл-Адыр и Чон-Кара-Буура Таласской области;

Ак-Суу, Алга, Белый-Пикет, Гидростроитель, Дружба, Жаны-Алыш, Жаны-Жол, Жыламыш, Кашка-Суу, Малиновка, Малтабар, Мээнеткеч, Новомихайловка, Орто-Суу, Полтавка, Чым-Коргон и пгт Кемин Чуйской области.

За счет усовершенствования уже установленных базовых станций улучшены 3G-сигналы в городах Бишкеке, Караколе, Нарыне, Оше, Таласе и Узгене, а также в селах:

Чарбак Баткенской области;

Ак-Тоок, Аркит, Ачы, Гава, Жаны-Шаар, Жол-Сай, Жылгын, Каба, Каду, Кара-Жигач, Кара-Ункур, Кызыл-Туу, Кыр-Жол, Сай, Совет-Сай и пгт Терек-Сай Джалал-Абадской области;

Сары-Ой Иссык-Кульской области;

Агартуу, Ак-Терек, Большевик, Ботомойнок, Гайрат, Дароот-Коргон, Кондук, Корс-Этти, Кочкор-Ата, Кош-Этер, Кремль, Кызыл-Байрак, Кызыл-Сенгир, Кыргызстан, Мамажан, Ой-Тал, Питомник и Саламалик Ошской области;

Алга, Арал, Доктурбека Курманалиева, Жаны-Жол, Кунтуу, Кызыл-Туу, Мээнеткеч, Новое, Тар-Суу, Тельмана, Токбай, Торт-Куль и Юрьевка Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в городах Бишкеке, Нарыне, Оше и Таласе, в селах Сары-Ой Иссык-Кульской области, 15 Жаш, Дароот-Коргон, Сары-Камыш и Сары-Таш Ошской области и Тар-Суу и Торт-Куль Чуйской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G и высокоскоростному интернету получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:

Ак-Сай, Боз-Адыр, Капчыгай и Кара-Токой Баткенской области;

Бек-Абад, Кыргыз-Абад, Момбеково, Чек и пгт Терек-Сай Джалал-Абадской области;

Ак-Кыя, Жар-Кышлак, Кайын-Талаа, Кара-Кульджа, Куйоташ, Кызыл-Жар, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Терек, Тогуз-Булак, Токбай-Талаа и Чычырканак Ошской области;

Жаны-Пахта, Мирное и Таш-Башат Чуйской области.

Оборудование стандарта 3G было введено в эксплуатацию в селах:

Акимбек, Ак-Кия, Аустан, Гайрат, Достук, Кароол, Кек-Талаа, Кереге-Таш, Кескен-Таш, Кызыл-Булак, Майдан, Маяк, Ноогардан и Пум Баткенской области;

Арал, Аримджан, Гумхана, Джарадар, Джыгач-Коргон, Сакалды, Теш и Чымчык-Джар Джалал-Абадской области;

Ак-Терек, Арбын, Куу-Майдан, Осор, Сары-Камыш, Сары-Таш, Шанкол, Эшме и Ятан Ошской области.

Отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и получить оперативную информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии, а также о зоне охвата сети в режиме онлайн можно благодаря Интерактивной карте покрытия сети.