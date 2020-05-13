Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?

Отечественные операторы сотовой связи постоянно работают над расширением географии доступа населения к интернету и обеспечением абонентов качественными голосовыми услугами. Но зачастую сами кыргызстанцы затягивают этот процесс. Речь идет о радиофобах, опасающихся соседства с базовыми станциями (БС) телеком-операторов. При этом лица, живущие в страхе получить облучение, не отказывают себе в покупке новых гаджетов.

По статистике, на каждого кыргызстанца приходится минимум по одному мобильному телефону. Радиофобы опасаются якобы вредного воздействия базовых станций на организм, но при этом сами активно используют мобильники. Между тем допустимая норма излучения самого девайса составляет 100 микроватт (мВт/кв. см), что в 10 раз выше, чем у БС.

Совместно с инженером «АРМОТ» Эрланом Бокелеевым журналист провел замеры излучения от смартфона Huawei P9 в момент совершения вызова. Эксперимент показал 17 мВт/кв. см, что на 7 мВт выше, чем от базовой станции. При этом БС устанавливают в нескольких десятках метров от жилого объекта, а телефон мы держим в непосредственной близости от себя.

«Не нужно бояться и отказываться от смартфона. Телефон не причинит вреда, если следовать элементарным правилам безопасности его использования. Минимизировать риск возможного воздействия волн можно, ограничив время и частоту использования телефона», — рассказал Эрлан Бокелеев.

Не страшнее микроволновки

От базовых станций действительно исходит излучение. Как, собственно, и от других приборов, которые работают, используя частоты: радио, телевидение, локаторы для управления полетами, Wi-Fi, микроволновые печи и так далее. Причем, чем выше мощность устройства, тем сильнее излучение. Для сравнения, мощность телевизора – минимум 60 Вт, базовой станции – всего 20 Вт.

Замеры доказывают, что на фоне отдельных электроприборов уровень излучения от БС минимален. Так почему отдельные лица так ярко демонстрируют радиофобию? Существует совсем незначительный процент кыргызстанцев, которые впечатлились мифами из интернета. Но есть и другая категория – лица, пытающиеся извлечь из «опасного соседства» со станциями материальные выгоды. Такие люди осознают, что спрос на цифровые услуги в мире растет, и чтобы его удовлетворить, телеком-операторам придется устанавливать новые вышки.

«К нам обращаются люди с жалобами на базовые станции. Говорят, что из-за вышек они якобы чувствуют недомогания. Наши специалисты при них проводят замеры, демонстрируя истинные данные по излучению, — объясняет руководитель департамента радиоизмерений и оптимизации сети компании MegaCom Нурлан Курманбаев. – В итоге все сводится к получению отдельными лицами материальной выгоды, в том числе просят провести освещение или уложить асфальтовую дорогу. Но здесь важно понимать, что установка БС — удовольствие не из дешевых».

Все равно что многоэтажку возвести

Строительство объектов связи — дорогой и технически сложный процесс. Для установки базовой станции, например, требуется собрать пакет документов, по объему схожий с тем, который стройкомпании готовят перед возведением многоэтажного здания. Кроме того, все процедуры телеком-операторов по строительству БС – от заливки фундамента до запуска станции в эфир – контролируют многочисленные проверяющие.

«На первом этапе нас проверяет ГКПЭН, затем Госэкотехинспекция, позже подключается Госагентство связи. Именно оно дает разрешение на выход станции в эфир. На финальной стадии, после сдачи станции в эксплуатацию, замеры на соответствие установленным нормам проводит Санэпидстанция», — добавил Нурлан Курманбаев.

При этом в Кыргызстане требования к станциям связи являются одними из самых жестких в мире.

«Стандарт, применяемый к базовым станциям, разработан Европейским союзом связи. Известно, что в Европе очень щепетильно относятся к здоровью человека. При разработке стандарта проводили исследования влияния излучения объектов связи на жизнедеятельность человека», — подчеркнул руководитель департамента радиоизмерений и оптимизации сети MegaCom.

А как у них?

В Кыргызстане, России и ряде других стран предельно допустимый уровень электромагнитного поля составляет 10 мВт/кв. см. Этот показатель значительно ниже норм, разрешенных, например, в скандинавских странах или США. В Европе допустимый предел излучения для базовых платформ составляет 200 мВт/кв. см, что в 20 раз выше, чем в КР. И даже при таких нормах население Евросоюза прекрасно соседствует со станциями, получая качественные услуги сотовой связи.

Сегодня Кыргызстан находится на 115-м месте по скорости мобильного интернета. А такие страны, как Нидерланды, Норвегия и Болгария, входят в десятку государств-лидеров по скорости доступа к Сети через гаджеты. Средняя скорость загрузки файла в этих странах составляет 16,47 Мбит/с, в Кыргызстане — 9,26 Мбит/с, что почти в два раза меньше.

Скорость уступает мировым показателям в связи с тем, что на 7,5 миллиона абонентов сотовой связи в Кыргызстане приходится чуть более 1,8 тысячи базовых станции, большая часть которая вещает в 3G.

Сотовые операторы КР готовы увеличивать покрытие сети и наращивать скорость мобильного интернета, но добиться этого без модернизации БС невозможно. Так почему бы не отказаться от мифических предрассудков и личных интересов, замедляющих развитие телеком-индустрии?! Ведь именно от ответственности населения зависит, когда мы ощутим на себе эти блага цивилизации – завтра или через много лет.