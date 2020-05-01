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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ

В преддверии одного из главных праздников страны — Дня Великой Победы — компания «Газпром Кыргызстан» передала подарки всем участникам ВОВ.

Адресная помощь была направлена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей по семи областям Кыргызской Республики.

Поздравление ветеранов к 9 Мая является традиционным и одним из крупных благотворительных мероприятий, инициируемых компанией. Ежегодно на протяжении более 5 лет сотрудники компании уделяют особое внимание кыргызстанцам-участникам ВОВ — поздравляют с Днем Победы и заботятся об их благополучии.

«Мы рады, что у нас есть возможность лично передать искренние слова благодарности участникам Великой Отечественной войны. С весны 1945-го — первого парада Победы — прошло 75 лет. С того момента уже выросло не одно поколение», — отметили в компании.

И сейчас наша общая задача — сохранить память о великом подвиге советского народа, который своим единством, самоотверженностью и невероятной любовью к родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. 

 

«Газпром Кыргызстан»

 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151623/
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