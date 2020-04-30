Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца

Пандемия коронавируса влияет не только на людей, но и на домашних животных. По данным волонтерских организаций, хозяева чаще выкидывают питомцев на улицу, считая, что кошка или собака может быть переносчиком COVID-19.

Животное не заразит хозяина коронавирусом, а вот человек домашнего любимца — запросто, отмечается в последних исследованиях CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США).

Тем не менее, чтобы разработать методы борьбы с вирусом как можно скорее, знания о том, как реагируют животные на него, будут очень полезны уже сейчас. В рамках американской программы CDC более 30 врачей разной специализации из Кыргызстана повысили квалификацию эпидемиологов.

Азизбек Абдиев, входивший в эту команду, рассказал о том, как вирус влияет на животных и какие болезни передаются от питомца человеку.

— Ученые установили, что геном коронавируса на 96,3 процента сходен с вирусом летучих мышей RaTG13. Если домашние животные не передают COVID-19 хозяину, можно ли считать эту гипотезу ложью?

— Летучую мышь в этом случае можно условно отнести к естественному резервуару, где жил вирус.

Ученые допускали, что из нескольких видов вирусов, которые передаются в разной форме, когда-то один может мутировать и случится эпидемия. Для его возникновения нужны условия: много людей и их взаимодействие с так называемыми естественными резервуарами. Восточноазиатские страны, больше, чем другие, подходят под эти критерии.

Что касается кошек и собак — их нельзя отнести к естественным резервуарам конкретно для этого вируса. Даже если, предположим, собака больна COVID-19, человек не заразится от нее.

В недавних новостях из Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявлено, что большинство из животных, которые инфицированы COVID-19, заболели после контакта с зараженным человеком (cлучай с тигром в зоопарке Нью-Йорка). Риск того, что животные распространяют COVID-19 на людей, достаточно низкий, то есть основными переносчиками вируса все же являются люди.

— А какие болезни передают естественные резервуары?

— Естественные резервуары делятся на те, где переносчиком болезни может стать человек, животное, почва или вода.

Человек — единственный резервуар кори и полиомиелита; парнокопытные — бруцеллеза; летучие мыши — бешенства.

Естественных резервуаров много. Некоторые известны уже много лет. В одних случаях проводится профилактика — чтобы человека не заразили животные. Другие, как коронавирус, — еще предстоит изучить. Чтобы исследование прошло эффективно, нужен комплексный подход. Важно знать не только, как человек реагирует на вирус, но и опасен ли он для других живых и не живых организмов.

— Почему это важно?

— Вы сами упомянули ученых, которые выяснили, что коронавирус похож на вирус летучих мышей. Это — пример комплексного подхода: когда, чтобы создать программу по лечению, изучают не только человека, но и окружающий мир. Такие знания помогут скорее выработать вакцину.

21 век подарил нам термин «единое здоровье» — лучше бороться с болезнями человека врачам из разных специализаций.

Американская организация CDC готовит врачей разных квалификаций со всего мира работать вместе над эпидемиологическими проблемами. Это очень правильный подход. Я считаю, что обучение, которое организовало CDC для специалистов из Центральной Азии, это большой вклад в борьбу с коронавирусом в стране и эпидемиологию в целом.

До этого в Кыргызстане применялся межсекторальный подход к лечению, например, бруцеллеза, на уровне исполнительных агентств, где врачи работали только в своих отраслях. Обучение в CDC позволило глубже посмотреть на вопрос исследования и тем самым эффективнее противостоять эпидемиям.

Как обезопасить питомцев от заражения COVID-19? человеку с COVID-19 рекомендуется избегать контакта с животными. Если это невозможно, ухаживать за питомцами можно только тщательно помыв руки и надев тканевую повязку; старайтесь ограничивать домашних животных от взаимодействия с другими животными;

гуляя с собаками, избегайте общественных мест и парков, где собирается много людей и животных, кошек лучше оставить дома.









