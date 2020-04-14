Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта

ОсОО «Газпром Кыргызстан» сообщает относительно изменения тарифов на природный газ на апрель 2020 года.

Учитывая, что природный газ является международным биржевым товаром, все взаиморасчеты за поставки природного газа ведутся в международной валюте — долларах США. При этом в соответствии с утвержденной государственными органами методикой расчета себестоимости в структуре тарифа на природный газ значительную часть составляет покупная стоимость природного газа, которую компания обязана пересчитывать ежемесячно по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на первое число каждого месяца.

С учетом установленной методики тарифы на природный газ на апрель 2020 года были рассчитаны на следующем уровне:

для населения республики — 17,63288 сома за 1 кубометр;

для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП* — 21,30941 сома за 1 кубометр, без учета НсП* — 21,12083 сом за 1 кубометр.

Изменение тарифа в сравнении с предыдущим месяцем связано с ростом официального курса доллара, который по состоянию на 01.04.2020 составил 82,20 сома/доллар (при утверждении тарифов на март 2020-го курс составлял 69,85 сома/доллар).

Однако, принимая во внимание сложившуюся социально-экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции и приостановлением экономической активности, по итогам консультаций с правительством Кыргызской Республики ОсОО «Газпром Кыргызстан» сообщает о продлении тарифов, действовавших в марте 2020 года, на апрель 2020-го.

Таким образом, тариф на апрель 2020 года устанавливается на следующем уровне:

для населения республики — 15,59112 сома за 1 кубометр;

для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 19,00221 сома за 1 кубометр, без учета НсП* — 18,83405 сома за 1 кубометр.

В апреле текущего года будут действовать тарифы, установленные в марте 2020 года. Полученные убытки от курсовой разницы будут покрыты компанией.

* В соответствии с законом Кыргызской Республики от 31.12.2015 № 235 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР...» налог с продаж (НсП) применяется только при оплате в наличной форме.