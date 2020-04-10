Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»

В связи с предпринимаемыми республиканскими мерами по обеспечению безопасности населения с апреля 2020 года в работу центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» были внесены изменения:
- сокращен режим работы с 9.00 до 15.00;
- временно приостановлен прием заявлений на услуги компании за исключением заявлений на устранение аварийных случаев;
- сотрудники обслуживают клиентов в масках и перчатках;
- офисы обслуживания регулярно дезинфицируются;
- регулируется пропуск по два абонента в центр одновременно;
- служба охраны офисов контролирует наличие масок и процесс дезинфекции рук посетителей на входе.
Для удобства клиентов* реализована возможность дистанционного доступа к услугам компании**.
Арзымат Алдаяров, коммерческий директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Для нас важно обеспечить безопасность и сотрудников, и посетителей наших офисов. Помимо предпринимаемых мер по постоянной дезинфекции помещений офисов и индивидуальной защиты операторов и клиентов, мы настроили удаленное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами через популярные сервисы».
Мобильное приложение Gazprom KG (пошагово):
Корпоративный сайт www.Gazprom.kg (пошагово)
- Подача заявлений на услуги компании**
Электронный кошелек «Элсом» (пошагово)
- Оплата счетов-квитанций
Электронный кошелек MegaPay (пошагово)
- Оплата счетов-квитанций
Электронный кошелек Balance (пошагово)
- Оплата счетов-квитанций
Электронный кошелек «O!Деньги» (пошагово)
- Оплата счетов-квитанций
Платежные терминалы (пошагово)
- оплата счетов-квитанций
Адреса действующих центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»:
|
Место расположения
|
Режим работы
|
Бишкек
|
улица Горького, 22
|
понедельник — суббота
с 09.00 до 15.00
Обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00
|
улица Фучика, 19
|
понедельник — пятница
с 09.00 до 15.00
Обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00
|
Ош
|
улица Ленина, 145
|
город Кара-Суу
|
улица Ленина б/н
|
город Джалал-Абад
|
улица Ленина, 2
|
город Майлуу-Суу
|
улица Коммунистическая, 5
|
город Токмак
|
улица Алга, 2
«Газпром Кыргызстан» — оставайтесь дома и будьте здоровы!
*Абоненты — владельцы газовых счетчиков со смарт-картами могут внести предоплату в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан».
**В связи с введенным в отдельных регионах республики режимом чрезвычайного положения работы по услугам компании «Газпром Кыргызстан» будут проводиться после окончания режима ЧП. Выезды служб компании будут осуществляться только по аварийным случаям.