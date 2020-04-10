Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»

В связи с предпринимаемыми республиканскими мерами по обеспечению безопасности населения с апреля 2020 года в работу центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» были внесены изменения:

сокращен режим работы с 9.00 до 15.00;

временно приостановлен прием заявлений на услуги компании за исключением заявлений на устранение аварийных случаев;

сотрудники обслуживают клиентов в масках и перчатках;

офисы обслуживания регулярно дезинфицируются;

регулируется пропуск по два абонента в центр одновременно;

служба охраны офисов контролирует наличие масок и процесс дезинфекции рук посетителей на входе.

Для удобства клиентов* реализована возможность дистанционного доступа к услугам компании**.

Арзымат Алдаяров, коммерческий директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Для нас важно обеспечить безопасность и сотрудников, и посетителей наших офисов. Помимо предпринимаемых мер по постоянной дезинфекции помещений офисов и индивидуальной защиты операторов и клиентов, мы настроили удаленное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами через популярные сервисы».

Мобильное приложение Gazprom KG (пошагово):





Корпоративный сайт www.Gazprom.kg (пошагово)

Подача заявлений на услуги компании**













Электронный кошелек «Элсом» (пошагово)

Оплата счетов-квитанций









Электронный кошелек MegaPay (пошагово)

Оплата счетов-квитанций









Электронный кошелек Balance (пошагово)

Оплата счетов-квитанций









Электронный кошелек «O!Деньги» (пошагово)

Оплата счетов-квитанций







Платежные терминалы (пошагово)

оплата счетов-квитанций

Адреса действующих центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»:

Место расположения Режим работы Бишкек улица Горького, 22 понедельник — суббота с 09.00 до 15.00 Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 улица Фучика, 19 понедельник — пятница с 09.00 до 15.00 Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 Ош улица Ленина, 145 город Кара-Суу улица Ленина б/н город Джалал-Абад улица Ленина, 2 город Майлуу-Суу улица Коммунистическая, 5 город Токмак улица Алга, 2

«Газпром Кыргызстан» — оставайтесь дома и будьте здоровы!

*Абоненты — владельцы газовых счетчиков со смарт-картами могут внести предоплату в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан».

**В связи с введенным в отдельных регионах республики режимом чрезвычайного положения работы по услугам компании «Газпром Кыргызстан» будут проводиться после окончания режима ЧП. Выезды служб компании будут осуществляться только по аварийным случаям.