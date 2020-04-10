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Бизнес

Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»

В связи с предпринимаемыми республиканскими мерами по обеспечению безопасности населения с апреля 2020 года в работу центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» были внесены изменения:

  • сокращен режим работы с 9.00 до 15.00;
  • временно приостановлен прием заявлений на услуги компании за исключением заявлений на устранение аварийных случаев;
  • сотрудники обслуживают клиентов в масках и перчатках;
  • офисы обслуживания регулярно дезинфицируются;
  • регулируется пропуск по два абонента в центр одновременно;
  • служба охраны офисов контролирует наличие масок и процесс дезинфекции рук посетителей на входе.

Для удобства клиентов* реализована возможность дистанционного доступа к услугам компании**.

Арзымат Алдаяров, коммерческий директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Для нас важно обеспечить безопасность и сотрудников, и посетителей наших офисов. Помимо предпринимаемых мер по постоянной дезинфекции помещений офисов и индивидуальной защиты операторов и клиентов, мы настроили удаленное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами через популярные сервисы».

Мобильное приложение Gazprom KG (пошагово):

Корпоративный сайт www.Gazprom.kg (пошагово)

  • Подача заявлений на услуги компании**

Электронный кошелек «Элсом» (пошагово)

  • Оплата счетов-квитанций

Электронный кошелек MegaPay (пошагово)

  • Оплата счетов-квитанций 

Электронный кошелек Balance (пошагово) 

  • Оплата счетов-квитанций 

Электронный кошелек «O!Деньги» (пошагово) 

  • Оплата счетов-квитанций 

Платежные терминалы (пошагово) 

  • оплата счетов-квитанций

Адреса действующих центров обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»:

Место расположения

Режим работы

Бишкек

улица Горького, 22

понедельник суббота

с 09.00 до 15.00

 

Обеденный перерыв

с 12.00 до 13.00

улица Фучика, 19

понедельник пятница

с 09.00 до 15.00

 

Обеденный перерыв

с 12.00 до 13.00

Ош

улица Ленина, 145

город Кара-Суу

улица Ленина б/н

город Джалал-Абад

улица Ленина, 2

город Майлуу-Суу

улица Коммунистическая, 5

город Токмак

улица Алга, 2

 

«Газпром Кыргызстан»  оставайтесь дома и будьте здоровы!

*Абоненты — владельцы газовых счетчиков со смарт-картами могут внести предоплату в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан».

**В связи с введенным в отдельных регионах республики режимом чрезвычайного положения работы по услугам компании «Газпром Кыргызстан» будут проводиться после окончания режима ЧП. Выезды служб компании будут осуществляться только по аварийным случаям.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149780/
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