Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы

Уважаемые абоненты «Газпром Кыргызстан»!

В связи с принимаемыми общереспубликанскими мерами по обеспечению безопасности населения и недопущению дальнейшего распространения COVID-19 компания «Газпром Кыргызстан» приняла решение с апреля 2020 года для абонентов многоквартирного сектора, не предоставивших фактические показания газовых счетчиков, ввести учет потребления природного газа по среднемесячному потреблению.

Хотим отметить, что компания продолжит принимать фактические показания газовых счетчиков с 15-го по 30-е число каждого месяца посредством следующих сервисов: