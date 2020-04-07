15:29
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Бизнес

Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы

Уважаемые абоненты «Газпром Кыргызстан»!

В связи с принимаемыми общереспубликанскими мерами по обеспечению безопасности населения и недопущению дальнейшего распространения COVID-19 компания «Газпром Кыргызстан» приняла решение с апреля 2020 года для абонентов многоквартирного сектора, не предоставивших фактические показания газовых счетчиков, ввести учет потребления природного газа по среднемесячному потреблению.

Хотим отметить, что компания продолжит принимать фактические показания газовых счетчиков с 15-го по 30-е число каждого месяца посредством следующих сервисов:

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149437/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
Развитие рынка газомоторного топлива может улучшить экологию в Бишкеке
«Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
«Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
«Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
Популярные новости
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Бизнес
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
Электронные маршрутные листы теперь доступны в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
7 апреля, вторник
15:23
В Бишкеке мужчина пытался ограбить дом сотрудника Интерпола В Бишкеке мужчина пытался ограбить дом сотрудника Интер...
15:21
Семьи поделили на две категории. Продуктовые наборы для каждой из них разные
15:14
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
15:10
Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок
15:01
На руднике «Кумтор» в 2019 году произвели более 18,6 тонны золота