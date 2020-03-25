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Бизнес

«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно

В связи с введением в ряде регионов республики режима чрезвычайного положения, а также в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ОсОО «Газпром Кыргызстан» принимает ряд мер по ограничению контактов с потребителями и настоятельно рекомендует потребителям не посещать офисы обслуживания населения, а воспользоваться предоставляемыми услугами удаленно.

Передача показаний газовых счетчиков

 

В случае отсутствия показаний от абонента счет-извещение за потребление природного газа будет выписан из расчета среднемесячного потребления.

Оплата платежей за газ

Для удобства абонентов «Газпром Кыргызстан» реализована возможность платежей через терминалы/мобильные кошельки:

Услуги ОсОО «Газпром Кыргызстан» 

Имеется возможность подать онлайн-заявку на услуги компании.

В связи с введенным по регионам республики чрезвычайным положением работы по услугам будут проводиться после окончания чрезвычайного положения. Выезды будут осуществляться только по аварийным случаям.

Центры обслуживания населения

Мобильное приложение Gazprom KG: 
Скачать приложение для Android OS
Скачать приложение для iOS

Сайт https://forms.gazprom.kg/.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148009/
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