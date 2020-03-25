«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно

В связи с введением в ряде регионов республики режима чрезвычайного положения, а также в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ОсОО «Газпром Кыргызстан» принимает ряд мер по ограничению контактов с потребителями и настоятельно рекомендует потребителям не посещать офисы обслуживания населения, а воспользоваться предоставляемыми услугами удаленно.
Передача показаний газовых счетчиков
В случае отсутствия показаний от абонента счет-извещение за потребление природного газа будет выписан из расчета среднемесячного потребления.
Оплата платежей за газ
Для удобства абонентов «Газпром Кыргызстан» реализована возможность платежей через терминалы/мобильные кошельки:
Услуги ОсОО «Газпром Кыргызстан»
Имеется возможность подать онлайн-заявку на услуги компании.
В связи с введенным по регионам республики чрезвычайным положением работы по услугам будут проводиться после окончания чрезвычайного положения. Выезды будут осуществляться только по аварийным случаям.
Центры обслуживания населения
Мобильное приложение Gazprom KG:
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