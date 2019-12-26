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Бизнес

В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство

Совет директоров банка принял добровольный уход на пенсию председателя правления г-на Кванга Янг Чоя с 31 декабря 2019 года. Он руководил банком в течение последних 20 лет с момента его основания.

Решением совета директоров банка с 1 января 2020-го исполняющим обязанности председателя правления назначается Бектур Кубанычбекович Алиев.

До указанного назначения он работал в банке с 2001 года, занимал должность заместителя председателя правления, руководителя розничной деятельности.

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) было создано в 2001-м, став самым крупным коммерческим банком в Кыргызстане с начальным уставным капиталом 7 миллионов долларов США. Имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Акционерами банка являются Кыргызская Республика (10 процентов) и всемирно известные финансовые институты (90 процентов). В состав международных акционеров входят Фонд экономического развития Ага Хана (AKFED) — 36 процентов, «Хабиб Банк Лимитед» (HBL) — 18 процентов, Немецкий банк развития (DEG) — 12 процентов, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) — 12 процентов и Международная финансовая корпорация (IFC) — член группы Всемирного банка — 12 процентов.
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