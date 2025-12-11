Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты

Встречаем Новый год с подарками!

Делитесь своей реферальной ссылкой из мобильного приложения KICB и за каждого друга, близкого или коллегу, который скачает приложение по вашей ссылке, вы получаете по 100 сомов. Каждый новый пользователь, установивший приложение по реферальной ссылке, тоже получает 100 сомов в подарок.

Выигрывают все!

Щедрые новогодние условия по кредитам

Если вы скачали приложение в период с 01.09.2025 по 29.12.2025, у вас есть уникальная возможность воспользоваться специальными кредитными предложениями.

Беспроцентный кредит «Ыкчам» — до 30 тысяч сомов на два месяца. Вы берете и возвращаете без переплат! А последующие кредиты «Ыкчам» доступны под 25 процентов годовых.

Первый микрокредит до 100 тысяч сомов на 12 месяцев под 15 процентов годовых — предложение, которое действует только до 29 декабря 2025 года.

Оплачивайте покупки — получайте кешбэк

Платите картами KICB за товары, услуги и онлайн-покупки до 31.12.2025 года, и банк вернет Вам 5 процентов кешбэка. Новый год — отличный повод покупать выгоднее!

Чтобы воспользоваться кредитами на специальных условиях, просто посетите любое отделение KICB.

Мобильное приложение KICB — банк в одном приложении.