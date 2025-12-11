09:44
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Бизнес

Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты

Встречаем Новый год с подарками!

Делитесь своей реферальной ссылкой из мобильного приложения KICB и за каждого друга, близкого или коллегу, который скачает приложение по вашей ссылке, вы получаете по 100 сомов. Каждый новый пользователь, установивший приложение по реферальной ссылке, тоже получает 100 сомов в подарок.

Выигрывают все!

Щедрые новогодние условия по кредитам

Если вы скачали приложение в период с 01.09.2025 по 29.12.2025, у вас есть уникальная возможность воспользоваться специальными кредитными предложениями.

Беспроцентный кредит «Ыкчам» — до 30 тысяч сомов на два месяца. Вы берете и возвращаете без переплат! А последующие кредиты «Ыкчам» доступны под 25 процентов годовых.

Первый микрокредит до 100 тысяч сомов на 12 месяцев под 15 процентов годовых — предложение, которое действует только до 29 декабря 2025 года.

Оплачивайте покупки — получайте кешбэк

Платите картами KICB за товары, услуги и онлайн-покупки до 31.12.2025 года, и банк вернет Вам 5 процентов кешбэка. Новый год — отличный повод покупать выгоднее!

Чтобы воспользоваться кредитами на специальных условиях, просто посетите любое отделение KICB.

Мобильное приложение KICB — банк в одном приложении.

Встречайте Новый год вместе с нами — ярко, выгодно и с подарками!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354141/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
«Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером
KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Популярные новости
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
Бизнес
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
11 декабря, четверг
09:43
В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды
09:33
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
09:31
Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз
09:30
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
09:23
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»