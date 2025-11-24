С мобильным приложении KICB платежи приносят больше, чем просто удобство — можно стать обладателем одного МИЛЛИОНА сомов. Оплачивайте услуги и товары и становитесь участником акции. Каждый платеж через QR-код увеличивает ваши шансы на главный приз!

Пользуйтесь всеми удобными цифровыми сервисами банка: совершайте переводы, оплачивайте коммунальные услуги, пополняйте счета и пользуйтесь другими услугами KICB.

В мобильном приложении KICB также доступна услуга по оформлению полиса ОСАГО от надежного партнера — страховой компании Jubilee. Это позволяет получить необходимые документы быстро, удобно и в любое время.

Зачем нужен полис ОСАГО?

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев транспортных средств. Его основная цель — защита участников дорожного движения и снижение финансовых рисков при возникновении ДТП.

Полис обеспечивает:

компенсацию ущерба, нанесенного другим транспортным средствам, если вы стали виновником аварии;

финансовую защиту водителя, избавляя от необходимости самостоятельно покрывать расходы пострадавшей стороне;

соблюдение законодательства — управление автомобилем без ОСАГО запрещено.

Благодаря ОСАГО последствия дорожных происшествий становятся менее затратными и более прозрачными для всех участников.

Как оформить ОСАГО в мобильном приложении KICB?

Скачайте в AppStore или в Play Market мобильное приложение KICB.

Пройдите регистрацию в мобильном приложении.

Откройте вкладку «Сервисы» — «Разное», выберите раздел «ОСАГО».

Во вкладке «Оформить страховку» выбираете ваш автомобиль.

Заполняете данные о страховке и выбираете страховую компанию Jubilee.

Подтверждаете заполненные данные и совершаете оплату за ОСАГО.

Оформляйте ОСАГО онлайн — управляйте своими финансовыми и страховыми продуктами легко и безопасно с KICB.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.

Справка: ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» — страховая компания, которая оказывает услуги страхования на рынке Кыргызстана более 25 лет. Миссия Jubilee Kyrgyzstan — обеспечение защиты будущего наших клиентов.

СРНФР при МЭК КР Лицензия № 0033.