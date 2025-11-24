09:09
Бизнес

Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно

С мобильным приложении KICB платежи приносят больше, чем просто удобство — можно стать обладателем одного МИЛЛИОНА сомов. Оплачивайте услуги и товары и становитесь участником акции. Каждый платеж через QR-код увеличивает ваши шансы на главный приз!

Пользуйтесь всеми удобными цифровыми сервисами банка: совершайте переводы, оплачивайте коммунальные услуги, пополняйте счета и пользуйтесь другими услугами KICB.

В мобильном приложении KICB также доступна услуга по оформлению полиса ОСАГО от надежного партнера — страховой компании Jubilee. Это позволяет получить необходимые документы быстро, удобно и в любое время.

Зачем нужен полис ОСАГО?

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев транспортных средств. Его основная цель — защита участников дорожного движения и снижение финансовых рисков при возникновении ДТП.

Полис обеспечивает:

  • компенсацию ущерба, нанесенного другим транспортным средствам, если вы стали виновником аварии;

  • финансовую защиту водителя, избавляя от необходимости самостоятельно покрывать расходы пострадавшей стороне;

  • соблюдение законодательства — управление автомобилем без ОСАГО запрещено.

Благодаря ОСАГО последствия дорожных происшествий становятся менее затратными и более прозрачными для всех участников.

Как оформить ОСАГО в мобильном приложении KICB?

  • Скачайте в AppStore или в Play Market мобильное приложение KICB.

  • Пройдите регистрацию в мобильном приложении.

  • Откройте вкладку «Сервисы» — «Разное», выберите раздел «ОСАГО».

  • Во вкладке «Оформить страховку» выбираете ваш автомобиль.

  • Заполняете данные о страховке и выбираете страховую компанию Jubilee.

  • Подтверждаете заполненные данные и совершаете оплату за ОСАГО.

Оформляйте ОСАГО онлайн — управляйте своими финансовыми и страховыми продуктами легко и безопасно с KICB.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.

Справка: ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» — страховая компания, которая оказывает услуги страхования на рынке Кыргызстана более 25 лет. Миссия Jubilee Kyrgyzstan — обеспечение защиты будущего наших клиентов.

СРНФР при МЭК КР Лицензия № 0033.
