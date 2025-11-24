С мобильным приложении KICB платежи приносят больше, чем просто удобство — можно стать обладателем одного МИЛЛИОНА сомов. Оплачивайте услуги и товары и становитесь участником акции. Каждый платеж через QR-код увеличивает ваши шансы на главный приз!
Пользуйтесь всеми удобными цифровыми сервисами банка: совершайте переводы, оплачивайте коммунальные услуги, пополняйте счета и пользуйтесь другими услугами KICB.
В мобильном приложении KICB также доступна услуга по оформлению полиса ОСАГО от надежного партнера — страховой компании Jubilee. Это позволяет получить необходимые документы быстро, удобно и в любое время.
Зачем нужен полис ОСАГО?
ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев транспортных средств. Его основная цель — защита участников дорожного движения и снижение финансовых рисков при возникновении ДТП.
Полис обеспечивает:
-
компенсацию ущерба, нанесенного другим транспортным средствам, если вы стали виновником аварии;
-
финансовую защиту водителя, избавляя от необходимости самостоятельно покрывать расходы пострадавшей стороне;
-
соблюдение законодательства — управление автомобилем без ОСАГО запрещено.
Благодаря ОСАГО последствия дорожных происшествий становятся менее затратными и более прозрачными для всех участников.
Как оформить ОСАГО в мобильном приложении KICB?
-
Скачайте в AppStore или в Play Market мобильное приложение KICB.
-
Пройдите регистрацию в мобильном приложении.
-
Откройте вкладку «Сервисы» — «Разное», выберите раздел «ОСАГО».
-
Во вкладке «Оформить страховку» выбираете ваш автомобиль.
-
Заполняете данные о страховке и выбираете страховую компанию Jubilee.
-
Подтверждаете заполненные данные и совершаете оплату за ОСАГО.
Оформляйте ОСАГО онлайн — управляйте своими финансовыми и страховыми продуктами легко и безопасно с KICB.
KICB — надежный банк!
Лицензия НБ КР № 046.
Справка: ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» — страховая компания, которая оказывает услуги страхования на рынке Кыргызстана более 25 лет. Миссия Jubilee Kyrgyzstan — обеспечение защиты будущего наших клиентов.
СРНФР при МЭК КР Лицензия № 0033.