KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ

Частный сектор в Кыргызстане является не только движущей силой экономического развития, но и оказывает большое влияние на детей и семьи, обладает потенциалом ускорить прогресс в продвижении прав детей. ЮНИСЕФ в Кыргызстане направлен на мобилизацию частного сектора в интересах детей.

ЮНИСЕФ стремится укреплять взаимодействие с бизнесом через различные формы партнерства, основанные на создании совместной ценности, предоставляя доступ к информации и исследованиям, а также делясь практическим опытом по вопросам, связанным с правами детей.

KICB стал членом Делового консультативного совета по вопросам детей — многосекторной платформы ЮНИСЕФ, объединяющей представителей бизнеса, государственных учреждений, гражданского общества, академической среды, а также детей (подростки) для обсуждения и продвижения вопросов, связанных с правами и благополучием детей в Кыргызстане.

Совет способствует включению тематики прав детей в деловую и общественную повестку, развитию подходов в области ESG и обмену опытом между организациями, которые оказывают влияние на жизнь детей и семей в стране.

KICB последовательно реализует ряд социальных инициатив, в числе которых стипендиальная программа Кванг Янг Чой (Kwang Young Choi), поддержка летних образовательных центров на жайлоо и другие проекты, связанные с образовательными и развивающими возможностями для детей и молодежи.

Участие в Совете предоставляет банку возможность быть частью межсекторного диалога и вносить экспертный вклад в обсуждение вопросов, отражающих интересы детей в Кыргызстане.

Справка:

ЮНИСЕФ — международная организация защиты детей, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. ЮНИСЕФ работает над продвижением и защитой прав детей в более чем 190 странах и территориях, включая Кыргызстан. С 1994 года ЮНИСЕФ работает над улучшением благосостояния детей и семей в Кыргызстане.

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году. Банк имеет 55 отделений по всей республике, предоставляющие полный спектр банковских услуг. Первый в Кыргызстане открыл корреспондентские счета в Citibank (США), NBD (ОАЭ). Лицензия НБ КР 046.

